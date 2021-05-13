Мнение, что после климакса женщины перестают заниматься сексом, не более чем миф.

Об интимной жизни после 50 говорят и пишут очень мало. Но наступление этого возраста не делает физическую близость невозможной. Сотни тысяч женщин продолжают заниматься сексом после менопаузы, и еще столько же хотят знать, как это будет.

Читайте такжеСекс после родов: топ-6 фактов об интимной жизни после появления ребенкаПо данным клиники Майо, одного из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира, менопауза — это 12 месяцев подряд без месячных. Обычно она начинается в 40–50 лет. Симптомы менопаузы у женщин разные, но самые распространенные - приливы жара, перепады настроения и сухость влагалища.

Менопауза — это не самое приятное время. Однако нет никаких причин считать, что она разрушит интимную жизнь навсегда. Мнение, что после климакса женщины перестают заниматься сексом, не более чем миф. Способность получать удовольствие от процесса и испытывать оргазм никуда не денется. Однако есть некоторые факты, которые нужно знать, пишет cosmo.

Проникающий секс после менопаузы может стать болезненным

Акушер-гинеколог и доктор медицинских наук Антонио Писарро рассказывает, что часто слышит от своих пациенток старше 50 лет жалобы на то, что во время секса они испытывают дискомфорт и боль. Это связано с вагинальной атрофией — изменением ткани влагалища, которая становится более тонкой и нежной. Происходит это из-за изменения уровня эстрогена.

Из-за атрофии могут возникать боль, сухость вагины и проблемы с мочеиспусканием. По данным клиники Майо, с такими симптомами сталкивается каждая вторая женщина. Однако нет повода переживать: все эти сложности легко решаются при помощи гормональных препаратов, так что визит к гинекологу позволит вернуть былую «влажность».

Для секса понадобится лубрикант

И в этом нет ничего плохого независимо от того, решишь ты принимать гормоны или нет. Лучший выбор – смазка на водной основе, которая не содержит глицерина, она подходит для людей с чувствительной кожей.

Доктор медицинских наук, акушер-гинеколог Тами Роуэн из Калифорнийского университета в Сан-Франциско рекомендует покупать лубрикант, который имитирует естественный pH влагалища (в диапазоне от 3,8 до 4,5), чтобы свести к минимуму риск бактериального вагиноза.

Из-за менопаузы либидо может снизиться

Это не повсеместное явление, но некоторые женщины во время менопаузы отмечают снижение сексуального влечения, говорит доктор Писарро. Проблема в том, что врачам трудно понять, как с этим бороться, причину не так-то просто определить.

«Либидо — это сложная вещь, которая выходит за рамки вопросов, связанных с яичниками, маткой и гормонами», — отмечает Писарро. Он рекомендует не забывать о физкультуре: нагрузки позволяют обеспечить нормальное циркулирование крови, что является важной составляющей для выделения смазки во время секса.

Менопауза приводит к психическим и эмоциональным изменениям

«Большинство женщин не любят менструации, но когда они исчезают, чувствуют себя старше своих лет, — говорит Тами Роуэн. — Для некоторых людей мысль, что у них нет месячных, может быть психологически неприятной».

Во время менопаузы меняется уровень гормонов — эстрогена и прогестерона. Этот скачок влечет последствия: могут возникать чувство тревоги и депрессии. Приливы жара нередко сопровождаются бессонницей, что, в свою очередь, приводит к перепадам настроения и беспокойству.

Эти трансформации накладываются на переживания из-за отсутствия месячных, и нет ничего удивительного, что у женщины исчезает желание заниматься сексом. Лилиан Гонсалвес, доктор медицины из Кливлендской клиники, рекомендует обращать внимание на продолжительность симптомов: если ты чувствуешь себя подавленной каждый день на протяжении более двух недель, стоит обратиться к психотерапевту.

После начала менопаузы можно забеременеть

По данным Всемирной организации здравоохранения, в течение года после последней менструации возможна спонтанная овуляция, которая не будет сопровождаться кровотечением. Так что существует неиллюзорная возможность забеременеть, и потому врачи рекомендуют предохраняться еще два года после наступления менопаузы.

Секс все еще может быть отличным

Несмотря на все вышеперечисленные минусы, интимная жизнь после наступления менопаузы может оставаться прекрасной. Доктор Писарро рассказывает, что женщины продолжают активно заниматься сексом даже без приема эстрогена. Более того, после менопаузы сексуальное удовлетворение может возрасти!

Происходит это по нескольким причинам. Во-первых, исчезает беспокойство из-за возможности незапланированной беременности. Во-вторых, с возрастом женщины понимают, насколько глупо думать, что вагина и вульва — это нечто грязное, начинают изучать свое тело и получать от него удовольствие. Это приводит к тому, что число оргазмов увеличивается, а сами они становятся ярче.

Секс могут заменить другие вещи

«Часто пациентки, у которых менопауза наступила много лет назад, отмечают, что их отношение к сексу изменилась: его влияние на жизнь уже не то, что раньше», — говорит Писарро. Обсуждая возможные варианты восстановления либидо, многие женщины решают, что для них это не настолько серьезная проблема, чтобы начинать прием препаратов. «Они больше сосредоточены на проведении времени со своим партнером или путешествиях», — объясняет Писарро.

Если проблемы с сексом тебя беспокоят, не бойся говорить об этом

Не стоит игнорировать изменения, которые вызывают у тебя тревогу. Если ты недовольна сексом, то говорить об этом с гинекологом можно и нужно. Врач отмахивается и советует заняться внуками или грядками на даче? Найди другого медика, который выслушает, серьезно отнесется к твоим проблемам и поможет разработать план лечения, позволяющий вести полноценную сексуальную жизнь после менопаузы. И главное — не стесняйся своих желаний, ничего странного в них нет.

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Автор: Иван Бойко