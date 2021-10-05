Первое, о чем не стоит беспокоиться женщинам - это разный комплект. Обычно мужчины не слишком сосредотачиваются на нижнем белье женщин.

Женщины часто переживают по пустякам во время интима. Но мужчины в свою очередь не обращают никакого внимания на эти вещи. Им вообще все равно по поводу как минимум несколько вещей в интиме, о которых женщины любят переживать и портить весь эффект близости.

Первое, о чем не стоит беспокоиться женщинам - это разный комплект. Предполагается интим, а на женщине одет черный бюст и розовые стринги. Для нее это становится настоящим ударом. "Я вас умоляю!"- скажет мужчина. Женское белье он запомнит лишь в том случае, если трусики похожи на бабушкины панталоны. В остальных случаях - цвет и комплектность белья его совсем не беспокоят.

Второе - параметры. Женщина, раздевшись, пулей под одеяло, чтобы партнер вдруг не заметил ее целлюлит. Но мысли мужчины заняты интимом и он не собирается перед сеансом любви и измерять женщину.

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Третье - зона бикини - ухоженность еще никому не помешала, но особые мучения по поводу растительности "там" излишни, потому что мужчины имеют разные вкусы в отношении интимных причесок. У постоянного партнера можно конкретнее поинтересоваться о его вкусе. А в остальных случаях женщина не должна быть в боевой готовности 24/7.

Разные звуки - разгоряченные, партнеры страстно прижались друг к другу влажными телами, и вдруг – упс! - раздается не самый пристойный звук. Без паники. Даже если женщина вдруг громко застонала или даже хрюкнула от страсти, для партнера это не побочный эффект, а рабочий момент.

Смазка - нкоторые женщины лишь попробовав смазку впервые испытали настоящий оргазм. Но женщины переживают, что их партнер может не воспринять идею с лубрикантами. Однако, партнеру нравится все, что превращает женщину в страстную деву, которая стонет от желания уже на стадии прелюдии. Поэтому мужчина будет сам проверять наличие пузырька со смазкой.

Лицо в момент оргазма. Женщинам кажется, что лицо на пике оргазма выглядит так, будто вы хотите чихнуть, но не можете и вот-вот лопнете от напряжения. Нашли, о чем переживать. Ведь лицо женщины, испытывающей оргазм, для мужчины – лучший катализатор возбуждения и знак, что он – мастер, пишет nashamama.

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Автор: Виолетта Орлова