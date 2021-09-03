Эмпатия — это способность понимать чувства близкого человека. Неудивительно, что люди с мощной эмпатией так хороши в сексе.

Конечно мужчины могут быть довольно непретензионными в подходе к интимной близости. Однако наличие некоторых вещей способно помочь им сделать секс более безукоризненным и великолепным.

Первое из них темнота. Хотя мужчинам приятно видеть голую женщину, но у самих женщин свет во время секса — фактор скорее сдерживающий, чем раскрепощающий. Поэтому важно помнить, что полутьма усиливает тактильные ощущения.

Также мужчинам стоит не забывать о комплиментах в постели. Сексолог и журналист Ничи Ходжсон не так давно составила список причин, которые побуждают женщин отказываться от секса. Мнение специалиста было опубликовано в газете The Guardian — и редакцию завалили комментариями женщин, подтверждавших, что да им действительно кажется очень возбуждающим, когда мужчина в постели делает комплименты их красоте, грации и сексапильности. А когда мужчина молчит, женщины расценивают это как мужскую пресыщенность и равнодушие.

Читайте такжеНазваны случаи, когда от интимной близости лучше отказатьсяСекс для женщин гораздо менее механическая и простая штука, чем для мужчин. Например, им очень важно, чтобы партнер страстно их желал. И часто бьющееся сердце парнтера - это афродизиак для девушки.

Девушке очень важно, чтобы партнер показывал, как ему с ней хорошо. Одним из подтверждений этому будет улыбка. Не хмыканье, не хихиканье, не хохот, а именно радостная улыбка. Ее можно использовать периодически как во время секса, так и после.

Мужчины чаще женщин получают травмы во время секса, потому что им не хватает гибкости, поэтому физическая подготовка играет немаловажную роль.

Также необходим мужчине для интимной близости и презерватив.

Одним из секретов пылкого секса может стать воображение. Например, если мужчина может представить лежащую рядом девушку в виде амазонки, пленной рабыни, то может не отказывать себе в этом тайном удовольствии. Девушка тоже окажется в выигрыше, поскольку такая фантазия приведет к более яркому сексу для обоих.

При интимной близости можно использовать музыку. Чувственное, эмоционально окрашенное пение повысит и чувствительность партнерши.

Также для мужчины важно иметь крепкие руки. Женщины любят, когда их носят на руках. И спокойная сила, с которой мужчина легко приподнимает иногда девушку над постелью, заведет ее не на шутку. Идеально для миссионерской позиции или для смены положения тел.

Если наступление оргазма все откладывается, не надо изображать дятла-стахановца. Мужчине стоит смириться, когда становится понятно, что партнерша уже устала. Стоит помнить, что добытчик оргазма любой ценой — классический типаж плохого любовника.

Эмпатия — это способность понимать чувства близкого человека. Неудивительно, что люди с мощной эмпатией так хороши в сексе: они не только понимают желания своего партнера по одному движению или вздоху, но и испытывают фактически двойное удовольствие от секса, разделяя волнение и экстаз партнера.

Стоит не забывать и о чистых простынях. Большинство женщин испытывают брезгливость при мысли о том, что придется лечь на чужое несвежее белье. Особенно если на этом белье ее взгляд заметит чей-то длинный волос или запах посторонних духов.

Очень многие женщины, согласно опросам, возбуждаются, запуская пальцы в чис­тую и шелковистую шевелюру партнера. А вот сальные волосы подскажут ее инстинктам, что партнер болен и ослаблен.

Также пригодится мужчине и знание женской анатомии.

Не стоит забывать и о том, что если во время эякуляции не закрыть глаза, то все может кончиться сильной головной болью, а также резью и болью в глазах. Как сообщает Британский медицинский журнал , в совсем неудачных случаях может даже развиться временная слепота.

Продолжительность секса также следует контролировать. Средняя продолжительность полового акта у людей, согласно исследованием компании Durex, чуть меньше четырех минут. Поэтому 8–10 минут — это уже долгий секс. А максимальным пределом, после которого непрерывный секс превращается в пытку, женщины считают от 30 до 40 минут. Столь длительный процесс практически неизбежно приведет к потертостям и болезненным ощущениям у девяти из десяти женщин.

Также стоит помнить, что при интимной близости мобильный телефон лучше оставить в другой комнате, пишет maximonline.

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Автор: Иван Бойко