Возьмите на вооружение эти советы из Камасутры, чтобы занятие сексом доставляло вам обоим еще большее удовольствие.

Сексуальная жизнь требует от каждого человека немало внимания - это почти постоянная работа над собой. Если вы уже перепробовали и сексуальное нижнее белье, и смену локаций, и секс-игрушки, то пора взять на вооружение еще что-то новенькое.

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Для этого можно, например, воспользоваться несколькими советами из Камасутры. С их помощью можно вывести ваш секс на совершенно новый уровень.

Предлагаем 5 идей из Камасутры, которые помогут получить больше удовольствия от занятия сексом, пишет 24 канал со ссылкой на FireCams. Воспользуйся ими, чтобы освежить интимную жизнь, а также поразить своего партнера.

Поменяй положение

Вы можете каждую ночь по нескольку раз менять секс-позы, но это не гарант получения удовольствия. Нужно обратить внимание на то, что каждая позиция может быть усовершенствованной, если немножко изменить, например, угол проникновения. Поэтому ты можешь смело заниматься сексом в миссионерской позиции, несколько освежив ее.

Добавь цвета

Согласно Камасутре, цвет - лучший способ разбудить чувство романтики между вами. Обрати внимание на красные оттенки. Купи новое нижнее белье для нее или укрась ложе лепестками роз. Не лишними будут красные свечи, а также приглушенное романтическое освещение. Это придаст определенного соблазна вам обоим.

Не забывай о прелюдии

Тело твоей партнерши буквально усеяно эрогенными зонами. Их следует не только изучить, но и использовать, чтобы дарить как можно больше удовольствия до, во время и после секса. А хорошая и качественная прелюдия позволит твоей партнерше разогреться и быть готовой к горячей ночи.

Размер имеет значение

Выбирать секс-позу следует с учетом длины своего полового члена. Некоторые варианты максимально универсальны, а есть позиции, которые будут комфортными лишь для обладателей выдающихся длин. Поэтому стоит объективно оценивать свои физические параметры, чтобы не чувствовать себя дискомфортно во время занятия сексом.

Беспокойся о ней

Камасутра предполагает, что для женщины сам секс значительно важнее, чем достижение оргазма. Поэтому лучший способ удовлетворить партнершу - позаботиться о ее физиологических потребностях. Если ты будешь внимательным к ней во время секса, то можешь гарантировать, что ей будет максимально хорошо. Не нужно стараться изо всех сил подарить ей оргазм. Лучше сосредоточься на ее ощущениях.

Возьмите на вооружение эти советы из Камасутры, чтобы занятие сексом доставляло вам обоим еще большее удовольствие. Наслаждайтесь друг другом во время процесса и получайте неземные ощущения.

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Автор: Иван Бойко