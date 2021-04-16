Заниматься сексом в одежде – так же соблазнительно, как и без него. Главное – выбрать нужный момент.

Иногда для занятия сексом совсем не обязательно раздеваться. Особенно это актуально в тех ситуациях, когда страсть берет верх, а времени на весь процесс не так уж и много. К твоему вниманию 3 секс-позы, которые идеально подойдут для занятия любовью в одежде.

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Как пишет 24 канал со ссылкой на Cosmo, заниматься сексом в одежде – так же соблазнительно, как и без него. Главное - выбрать подходящий момент, чтобы наряд был не прикрытием тела, а своеобразной аттракцией. А с помощью этих позиций секс в одежде принесет вам обоим еще большее удовольствие.

Вы можете использовать одежду для тактильной игры. Например, поглаживай ее соски сквозь футболку или бюстгальтер. Можешь попробовать сначала сделать куннилингус сквозь трусики. А также не снимать с нее джинсы полностью, войдя сзади. Все это позволяет по-новому взглянуть и почувствовать привычные позиции для занятия любовью.

Одет куннилингус

Сделай оральный секс интереснее. Для этого, например, не снимай с нее нижнее белье. Начни с поцелуев ее бедер, живота. Пройди языком по гениталиям, прикрытым трусиками. А потом потяни резинку зубами, стянув их немного. Можешь целовать ее сквозь нижнее белье, ласкать губами и языком. А уж потом переходить к полноценному куннилингусу, сбросив с нее лишнее.

Всадница в юбке

Ты точно видел не одну секс-сцену в фильмах, где девушке достаточно задрать юбку, чтобы заняться любовью. Так почему бы не попробовать воспроизвести что-то подобное в реальной жизни? Можете, например, усовершенствовать позицию всадница. Главное - выбрать удобную юбку, которую можно будет приподнять для занятия сексом.

Doggy-style в штанах

Если вы спешите куда-то вдвоем, но вдруг на вас напал порыв страсти, – эта позиция то, что надо. В ней тебе нужно спустить джинсы со своей партнерши ниже ягодиц. То же нужно сделать и со своими штанами. Будь максимально осторожным, чтобы ширинка не контактировала ни с твоими, ни с гениталиями партнерши. Заниматься сексом в джинсах мы рекомендуем стоя. Твоя возлюбленная может, например, опереться о стол, чтобы не потерять равновесие. Твоя же задача - войти в нее сзади, даря максимум удовольствия.

Секс в одежде – не такая уж и плохая идея. Особенно, если на занятия любовью у вас не так уж и много времени, а раздевание и одевание похитят драгоценные минуты. Поэтому экспериментируйте, чтобы получить еще больше кайфа от любимого занятия миллионов.

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Автор: Иван Бойко