Для того, чтобы повысить либидо после родов есть несколько способов. Первый из них - это правильный рацион.

Снижение полового влечения - это одна из самых распространенных проблем в семейных взаимоотношениях. Часто с этим явлением сталкиваются именно женщины, особенно после родов.

Для того, чтобы повысить либидо после родов есть несколько способов. Первый из них - это правильный рацион. Существует группа продуктов, в состав которых входят вещества, повышающие либидо - афродизиаки. В частности, такими свойствами обладают орехи, черный шоколад, цитрусовые, инжир, манго, бананы, болгарский перец.

Физическая активность. Стоит стараться сохранять тело в форме. Это придаст женщине уверенности в себе, во-вторых - постоянные упражнения способствуют правильной работе всех органов и систем организма, в том числе и улучшению половой функции.

Стоит обратить внимание на так называемые упражнения Кегеля, которые помогают повысить тонус мышц влагалища и малого таза, что значительно улучшает ощущения во время секса.

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Качественный отдых. Когда женщина слишком сильно устает физически, понятно, что мысли о сексе у нее отойдут на последний план. Надо находить время для себя: если вы сидите дома с ребенком, попросите кого-то из близких хотя бы на один день заменить вас.

Примите душ с любимым ароматом, послушайте легкую приятную музыку. Все это должно помочь расслабиться и настроиться на правильный лад.

Фантазируйте! Старайтесь как можно чаще заниматься сексом. Можно увеличить время прелюдии, чтобы женщина успевала возбуждаться непосредственно перед половым актом. Экспериментируйте с разными позами и секс-игрушками, попробуйте посмотреть вместе с партнером эротический фильм, пишет nashamama.

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Автор: Виолетта Орлова