Перед роматической ночью лучше есть десерты из орехов, легкий яичный омлет - яйца нормализуют уровень половых гормонов.

Известно, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Но есть продукты, которые не стоит употреблять, если запланирована ночь любви. Ведь бурление в животе, метеоризм и прочие неприятности не способствуют романтическому настроению.

Каких продуктов лучше избегать, если в планах ночь любви? Прежде всего это фрукты. Не стоит есть яблоки, груши или мандарины сразу после еды. Фрукты перевариваются быстрее, чем то, что человек съел во время ужина, и это ведет к спазмам и болям в животе, выделению газов и общему дискомфорту.

Также не стоит употреблять соленую пищу. И колбаса, и копченая рыба, и картошка фри, и даже попкорн в кинотеатре в этом "черном списке". Все солености грешат задержкой воды в организме. Избыток соли мешает нормальному кровообращению.

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Не надо перебирать с алкоголем. Он повышает уровень гормона сна - мелатонина. И стоит переборщить, как вместо страстной феерии наяву, можно увидеть лишь эротические сны. Для расслабления достаточно бокала вина.

Не надо есть брюссельской капусты. В свежем или запеченном виде эти блюда приведут к повышенной выработке газа в кишечнике.

Газированные напитки самые коварные. Их употребление чревато как минимум отрыжкой. Зачем вам такая "подножка" от организма? Пейте за ужином воду без газа. Не стоит также пить и кофе. Кофеин в избытке "заводит" гормон стресса кортизол, а он, мало того, что не дает расслабиться, так еще и "бьет" по либидо.

Перед роматической ночью лучше есть десерты из орехов, легкий яичный омлет - яйца нормализуют уровень половых гормонов. Лучше всего есть рыбу, устрицы и другие морепродукты, пишет nashamama.

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Автор: Иван Бойко