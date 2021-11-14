Красота, конечно, занимает не последнее место, но не главное. Еще у женщины должны быть некоторые другие качества.

Даже самый отъявленный холостяк рано или поздно встречает ту, которая способна растопить его сердце. Такая женщина должна обладать некоторыми качествами, чтобы претендовать на роль жены.

Считать, что при выборе жены мужчина руководствуется только любовью и внешностью женщины, ошибочно. Красота, конечно, занимает не последнее место, но не главное. Еще у женщины должны быть некоторые другие качества.

1. Общие интересы. Даже у полных противоположностей могут быть похожие привычки и увлечения, ведь общие интересы вовсе не означают, что женщина обязательно должна любить бокс или рыбалку, разбираться в машинах. Мужчине важно, чтобы у них с женщиной совпадали взгляды на жизнь, на общее будущее, так называемое "смотреть в одном направлении". Для мужчины это очень важно, потому что страсть со временем проходит и рядом должен быть человек, с которым надежно, интересно и приятно проводить время.

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2. Мягкость и забота. Даже если вы покорили сердце своего мужчины как роковая женщина, это не значит, что мужчина стремится вас видеть таковой всегда. В течение конфетно-букетного периода и мужчина, и женщина, стремятся показать себя с самой выгодной стороны, но настоящие "особы" и желания пары все же немного другие. Часто, мужчине нужна не роковая львица (ну разве что в постели), а ласковая, заботливая женщина. Возвращаясь с работы домой, мужчина стремится попасть в спокойную гавань, а не в вулкан страстей. Супружеская жизнь требует от женщины невероятной мудрости и терпения, наличие данных качеств - залог на семейное счастье.

3. Скромность. В этом пункте полностью раскрывается значение выражения: "с одними гуляют, на других женятся". Мужчина по натуре охотник и конечно же он стремится, чтобы его женщина была самой лучшей, поэтому охотится за "горячими" штучками. Но в браке важны совсем другие качества, поэтому красота, пышные форма и секс нон-стоп сменяются лаской, мягкостью, скромностью. Такую девушку не стыдно познакомить с родителями и она прекрасно подходит на роль матери.

4. Хозяйственность. Это важная часть супружеских отношений, из-за которой чаще всего возникает масса споров и конфликтов. Быт принято считать исключительно женской работой, опираясь на это мнение, мужчина ищет хозяйку, которая любит чистоту и порядок, вкусно готовит и сможет свить уютное семейное гнездышко. Правда, есть категория мужчин, для которых этот пункт не особо значим, такие мужчины не прочь оградить свою женщину от быта, наняв доморобитницу и помощницу по дому.

5. Понимание. Женщина, которая понимает мужчину, его потребности, уважает желания и учитывает интересы, покорит мужчину с первого взгляда. Идеальные отношения строятся там, где партнеры дают друг другу определенную свободу, а не перекрывают кислород. Мужчине, так же как и женщине, необходимы посиделки с друзьями за бокалом пива, рыбалка, футбол или другой досуг, который позволит ему расслабиться и вернуться к жене полным энергии и любви. Как бы мужчина не любил женщину, ему необходимо личное пространство, тогда ради такой женщины он готов свернуть горы.

6. Верность. Доверие - это один из четырех столпов, на которых строятся прочные гармоничные отношения. В жены мужчина возьмет ту женщину, которой вполне доверяет, с которой чувствует себя спокойно и уютно. Мужчина может простить своей женщине многое, капризы, слезы, но измену вряд ли, пишет nashamama.

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Автор: Виолетта Орлова