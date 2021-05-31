Один из первых типов - это альфонс. Распознать альфонса совсем несложно: этот тип все время говорит о деньгах.

Если первое свидание прошло хорошо, мы немедленно начинаем раздумывать, как у нас с ним все сложится. Но бывают случаи, когда об этом думать не надо. И вообще думать не надо, а сразу говорить «Нет!» и делать ноги, если ты встретилась с каким-нибудь товарищем из этого списка худших типажей мужчин.

Типажи мужчин, от которых нужно бежать подальше, собрало издание cosmo.

Альфонс

Распознать альфонса совсем несложно: этот тип все время говорит о деньгах. Скорее всего, он пригласит тебя в какую-нибудь забегаловку и объяснит это тем, что вот прямо накануне вложил все деньги куда-нибудь. В партию нового товара, например. Да, у него свой бизнес, он не работает на дядю. Альфонс будет постоянно отвлекаться на телефонные звонки и с умным видом бросать в трубку приказы подчиненным. Мифическим подчиненным. Потому что нет у него ничего — ни денег, ни бизнеса, ни подчиненных. Все, что у него есть — хорошо подвешенный язык. Чувствуешь, что тебя старательно убалтывают — ставь в его личное дело печать «Отказать!».

Маменькин сынок

С маменькиными сынками, в принципе, можно иметь дело - в том случае, если они уже осиротели. Иначе — увы: даже если ты относишься к тому типу женщин, что готовы заменить мужчине мать, тебе никто этого сделать не даст. Маменькиными сынками ведь не рождаются, ими становятся — при активном участии собственно маменьки. Она тебе так просто не отдаст свою кровиночку, если почувствует, что ты собираешься сдвинуть ее с пьедестала. В общем, не видать тебе роли главной женщины его жизни. Но и на второстепенных ролях прозябать не советуем: мамаша тебя и там достанет. Ну, не нравишься ты ей. И не понравишься никогда. Спросишь, почему мы ничего не говорим о мужчине? А его, собственно, как бы и нет: он служит ретранслятором материнской воли, и не более того. Так что строить отношения придется не с ним, а с его матушкой. Оно тебе надо?

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Зависимый

Алкоголик, игрок, наркоман - вариантов масса. Лучше даже не начинать, потому что — смысл? Если ты не собираешься его спасать от зависимости, значит, он тебе не дорог. А если собираешься — то дело труба: здоровых отношений с зависимыми не бывает. То, что у нас с ними бывает, называется созависимостью. Сначала ты самоотверженно спасаешь его от страшных последствий зависимости, пытаешься наставить на путь истинный и вернуть к нормальной жизни, а потом сама впадаешь в зависимость. От него. От этого жизненного сценария: спасти — потерять, спасти — потерять. На эти эмоциональные качели подсаживаешься так же легко, как на наркотики, а слезть потом еще тяжелее. Потому что это же хорошо вроде как. Ты же не бросаешь человека в беде вроде как. Бросаешь, бросаешь. Только не его, а себя. Лет через пять от тебя настоящей ничего не останется.

Женатый

Оставим моральную сторону вопроса — в конце концов, он взрослый человек и в состоянии сам решить, готов он или нет изменять жене. Это вообще не твое дело. Твое дело — не прятать голову в песок и не закрывать глаза, а признаться себе в том, что такие истории ничем хорошим обычно не заканчиваются. Да, бывает такое: люди встречают новую любовь, разводятся и живут долго и счастливо с новым партнером. Проблема в том, что еще чаще барышня, согласившаяся на роман с женатым, так и остается в статусе любовницы — до тех пор пока ей самой это не надоест. Просто об этом не рассказывают, потому что хвастаться, собственно, нечем. Кроме того, ни один женатый мужчина не бегает по свиданиям в поисках новой большой и чистой любви. К тому же делить его с женой как-то негигиенично.

Агрессор

Распознать агрессора очень легко. Хамит официантам? Забористо ругает власть? Все вокруг негодяи, один он д'Артаньян? Беги. Сама не заметишь, как он начнет сливать агрессию на тебя. Нет, ты никакое не исключение, и то, что он хамит всем, кроме тебя, вообще не делает тебя особенной. Он с тобой сюсюкает, просто чтобы не спугнуть.

Инженер человеческих душ

О, как он тонко чувствует, как прекрасно разбирается в людях! Поразительно просто. У него в запасе масса интереснейших историй, потому что он замечает то, до чего обычному человеку нет никакого дела. А как он говорит! Невозможно устоять, потому что мы любим ушами. Ушами, на которые он уже навесил полтора килограмма лапши — и это только начало. Потом он начнет учить тебя жить и переделывать под себя. И выходить из этих отношений придется, оставляя куски кожи на колючей проволоке, которую он вокруг тебя намотает.

Бедный котик

Этот знает, куда бить, и не промахивается: сразу в сердце, в самую незащищенную точку. Он такой несчастный! Его никто не понимает! Но он мужественно преодолеет, восстанет из пепла, как птица Феникс, даст отпор жестокому миру. Очень жалко его, бедняжечку. Хочется пригреть, приласкать, накормить и спать уложить. Вот если на этом этапе не сказать ему «Нет!», придется все это делать всегда. Содержать этого непризнанного гения и чувствовать себя виноватой в том, что он ничего в жизни не добился. Он непременно тебе это скажет. Все из-за тебя. Тебе он свои лучшие годы отдал! А ты — неблагодарная.

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Автор: Иван Бойко