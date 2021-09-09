Секс-куклы были придуманы для немецкой армии во время Второй мировой войны. Во избежание заражения венерическими заболеваниями, а также чтобы арийцы не оставляли полукровок.

Казалось бы, секс изучен с точки зрения психологии, физиологии и морали вдоль и поперек. Но, оказывается, существуют малоизвестные факты об этой сфере человеческой жизни.

Первый из них - это теплые носки - залог феерического секса и быстрого достижения оргазма. Если вы заставляете партнера снимать носки во время секса, то зря. Доказано, что оргазм наступает быстрее у тех, чьи ноги во время секса находятся в тепле. Причем это касается и мужчин и женщин.

У эмбрионов мужского пола бывает эрекция. Как утверждают врачи, такое явление порой можно обнаружить в ходе УЗИ-исследований.

Коргазм - термин, обозначающий достижение оргазма от занятий в спортзале. Чаще всего это происходит у женщин. Причем не только от стимуляции половых органов на велотренажерах. Порой женщины могут испытать оргазм при выполнении упражнений на пресс и скручивание.

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Аллергия на оргазм. Этот недуг порой возникает у мужчин. После секса у них появляется кашель, насморк и воспаление слизистой как при обычной простуде. У женщин также бывает аллергия на семенную жидкость, но это встречается гораздо реже.

Секс-куклы были придуманы для немецкой армии во время Второй мировой войны. Чтобы избежать заражения сифилисом и другими венерическими заболеваниями, а также чтобы настоящие арийцы не оставляли полукровок, Адольф Гитлер приказал детскому врачу Олену Ханнуссену создать солдатам искусственных секс-помощниц. Они должны были занимать немного места в походных условиях, при этом быть в натуральную величину и соответствовать требованиям "чистоты нации" - быть голубоглазыми блондинками.

Во время овуляции стриптизерши зарабатывают больше. Это связано с тем, что в этот период цикла организм женщины "пахнет сексом", поскольку вырабатывает феромоны, что сигнализирует мужчине о готовности к зачатию. Чувствуя "запах женщины", мужчины становятся более щедрыми и с большей готовностью дают стриптизерше чаевые.

Длительное отсутствие секса у мужчины влияет на размер его детородного органа. Доказано, что сбои в регулярной интимной жизни не только грозят простатитом, но и могут повлиять на уменьшение размера органа, пишет nashamama.

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Автор: Иван Бойко