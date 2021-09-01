Один из мифов является о том, чтобы зачать ребенка, необходимо регулярно заниматься сексом. Это увеличивает шансы на беременность, но мнения врачей расходятся в том, сколько секса должно быть.

Некоторые женщины продолжают верить в мифы о зачатии и беременности. Некоторые из них довольно распространены.

Первый из них - это если беременность не наступает через 6 месяцев, то у мужчины или у женщины есть проблемы со здоровьем. Однако статистика говорит, что только 60% пар, практикующих незащищенный секс, беременеют в течение 6 месяцев, а после 30 лет этот показатель становится немного ниже. Однако это не повод для паники, бесплодие фиксируют только у 3% пар, другие становятся родителями, только несколько позже указанного срока.

2. После 35 лет сложно забеременеть. Возраст играет роль, но женщине после 35 лет врач скажет то же самое, что и 25-летней, она должна пытаться зачать ребенка хотя бы 6 месяцев.

Читайте такжеГинеколог объяснила, почему для человека важна половая жизнь

3. Успех зачатия зависит от возраста мужчины. Изменения в репродуктивной системе мужчин начинаются на 10 лет позже, чем у женщин, мужчина может стать отцом и в 50 лет.

4. Чтобы зачать ребенка, необходимо регулярно заниматься сексом. Регулярная половая жизнь увеличивает шансы на беременность, но мнения врачей расходятся в том, сколько секса должно быть. Например, ежедневные половые акты только снижают вероятность беременности, поскольку сперма должна обладать определенными качествами.

5. Забеременеть после окончания употребления гормональных препаратов можно только через три месяца. Это миф, современные контрацептивы позволяют сразу же после прекращения их употребления начать попытки забеременеть, передает nashamama.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Иван Бойко