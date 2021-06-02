Согласно опросу одного из сайта знакомств, чаще всего люди ищут секса на одну ночь в апреле, мае и июне.

Не секрет, что весной и летом мы хотим секса чаще, чем зимой. Однако, известный сайт знакомств пошел дальше и решил выяснить в каком именно месяце ни к чему не обязывающий секс на одну ночь становится популярнее.

В частности, сайт знакомств OkCupid опубликовал итоги трехлетнего опроса своих пользователей (всего в опросе приняли участие 18 млн человек): с 2013 года по 2016-й администраторы сайта рассылали им вопрос «Хотите ли вы, чтобы ваши следующие отношения были длительными?».

Так вот, чаще всего ответ «Нет, я ищу краткосрочных, ни к чему ни обязывающих отношений» приходил в апреле, мае и июне. И если в апреле и мае процент желающих краткосрочных отношений вырастал на 17% по сравнению в осенними и зимними месяцами, то в июне аж на 33%.

Читайте такжеПсихолог назвала 8 правил, как побороть собственную ревностьСоциологи, нанятые OkCupid, объяснили такую легкомысленную статистику тем, что именно в весенне-летние месяцы на сайте знакомств регистрируется максимальное число студентов, путешественников и курортников. То есть контингент, который посвящает себя необременительному, ни к чему не обязывающему сексу, сообщает maximonline.

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Автор: Иван Бойко