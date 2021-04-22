Одна из любимых поз - секс-березка. Она подойдет и для утренней близости в постели, и для горячих ласк перед сном на полу, и для быстрого секса на столе.

В целом секс является одним из любимых занятий мужчин, однако есть позы, которые они любят больше всего.

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Лягушка

Это одна из самых горячих вариаций «наездницы». Отличается эта поза от классической тем, что девушка сидит на мужчине, опираясь на диван или любую поверхность не коленями, а ступнями. То есть, получаются такие себе секс-корточки с раздвинутыми коленями. При этом попа партнерши слегка оттопырена назад. Почему же мужчинам так нравится «лягушка»? Поза открывает перед ними прекрасный вид на все женское тело и его изгибы. Партнер видит, как пенис входит во влагалище, что возбуждает еще больше. Поза хороша еще и тем, что заменяет двадцать минут на беговой дорожке и качает ягодицы.

Золотое сечение

Она очень простая, но дарит мужчине невероятные ощущения от максимально глубокого проникновения. Девушка лежит на спине, одна нога вытянута, а другая поднята и согнута в колене. Мужчина садится сверху. Он накрывает бедром вытянутую ногу партнерши и прижимает к своей груди согнутую. Интенсивность, ритм и глубину проникновений контролирует, соответственно, партнер. Спойлер: чем быстрее партнеры будут двигаться, тем быстрее получат оргазм. Эту позу можно практиковать и наоборот. Тогда партнер лежит, а девушка, сев на его вытянутую ногу, контролирует сверху процесс. Но вот в этой позе спешка ни к чему. Двигайся медленно и мягко.

Секс-березка

Она подойдет и для утренней близости в постели, и для горячих ласк перед сном на полу, и для быстрого секса на столе. Партнерша лежит, вытянув ноги вверх и крепко сжав их вместе. А мужчина медленно входит, либо сидя на коленях, либо стоя. Главное преимущество позы — из-за интенсивной стимуляции оба партнера наслаждаются невероятными ощущениями от каждого проникновения. Но это еще не все, что можно испытать в таком положении. Перекрести ноги в этой позе — и увидишь, как мужчина стонет от малейшего движения. А когда захочешь насладиться процессом еще больше, раздвинь ноги и положи партнеру на плечи. Теперь ты тоже будешь вздрагивать от всех прикосновений.

Стоя с поднятой ногой

Некоторые мужчины говорят, что эта поза похожа на миссионерскую, но в вертикальном положении. Действительно, так партнеры чувствуют друг друга телами, поддерживают зрительный контакт и получают оргазм быстрее, чем лежа. Но можно пойти еще дальше — обними ногами бедра мужчины и обхвати руками его шею.

Миссионерская

Да, не все мужчины хорошо относятся к старой доброй классике, но во-первых, ее обожают девушки, и у партнеров не всегда есть возможность бунтовать за другие гимнастические секс-трюки. Во-вторых, как бы мужчины ни вертели носом, время от времени хотят быть запредельно близко к телу партнерши. А что может обеспечить такой тесный контакт как не миссионерская поза? К тому же, ее легко разнообразить. Например, проникновения будут более глубокими, если девушка скрестит ноги в позе лотоса, положит под бедра подушку или просто ляжет на живот.

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Автор: Иван Бойко