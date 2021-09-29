Мужчины считают, что встретить такую спутницу на своем пути - большое счастье.

Кто она, идеальная женщина - красивая и сексуальная или терпеливая и мудрая, а может самодостаточная и знающая себе цену? У каждого мужчины свой идеал, но существуют альфа-женщины, которые покоряют мужчин с первого взгляда и надолго остаются в их памяти.

Альфа-женщина - не похожа на обычную женщину своей врожденной особенностью психики, ее склад ума чем-то похож на мужской, возможно поэтому мужчинам проще понять таких женщин и легче с ними строить отношения.

Во-первых, такая женщина всегда знает чего хочет. Она не манипулирует, не говорит загадками или намеками. Она не скажет, что не знает, что надеть или не может определиться, какой напиток выпить.

Во-вторых, она никогда не играет. Она не обижается, не играет с мужчиной в угадайку. Она не привыкла тратить свое и чужое время на игры в молчанку или в обиду, есть проблема - она говорит, есть обида - она обсуждает, есть желание - оно проговаривается вслух. На самом деле, мужчина, который хоть раз был в отношениях с такой женщиной, будет скучать по ее открытости.

Также такая женщина всегда говорит прямо. Альфа-женщина не говорит намеками, она прямолинейна, проявляет инициативу, открыто заявляет о своих желаниях, не стесняется просить, предлагать и сразу решать все конфликтные вопросы и обиды. Мужчины просто тают перед этой прямотой, потому что в этом они похожи, поэтому в такой паре не возникает конфликтов по надуманным поводам.

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Кроме того, альфа-женщина не обращает внимания на возраст. Эту женщину не беспокоит цифра в паспорте, поскольку она знает, что с возрастом становится только лучше и опытнее, а красота измеряется внутренним состоянием и восприятием себя. Блеск в глазах, уверенная походка и дерзкий взгляд - такая женщина привлекает мужчин даже в возрасте за 40.

Такая женщина никогда не жалуется. Альфа-женщина понимает, что пользы от этого не будет, поскольку мужчины в проявлении эмоций поддержки и сочувствия не сильны, поэтому просто говорит о том, как ей помочь. Она прекрасно понимает, почему произошла та или иная ситуация и знает как ее исправить, и просто просит мужчину об этом, пишет nashamama.

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Автор: Виолетта Орлова