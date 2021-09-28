Есть способы, которые позволят женщине пересмотреть самооценку и поднять ее, а также полюбить себя такой какая она есть.

Женщины всегда чем-то недовольны в себе - во внешности, в поведении, в характере. Чаще всего это перерастает в недолюбливание себя и снижение самооценки.

Однако есть способы, которые позволят женщине пересмотреть самооценку и поднять ее, а также полюбить себя такой как она есть. Ведь с этим у многих женщин возникают трудности.

Прежде всего - нужно помнить, что вы - уникальны. Ваши отличия делают вас неповторимыми. Женщины часто смотрят на свою непохожесть на других, как на недостаток. Но представьте, что в мире все были бы одинаковыми? Поэтому полюбите свои изюминки всем сердцем.

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Во-вторых - вы - талантливы. "Да какие таланты могут быть у меня?",- спросит женщина. Но даже в круговороте "дом-работа-дом" можно отыскать дар. Способности можно найти и в ведении домашнего хозяйства. Ищите свой талант и способности.

Третье - ваше тело - прекрасно. Несмотря на некоторые недостатки, оно прекрасно. Оно ежедневно отражает атаку миллионов бактерий и вирусов. Ваше тело - гораздо больше, чем оболочка из мышц и кожи, которыми вы можете быть вечно недовольны.

Четвертое - вы нужны другим. Ваши родители, друзья, дети, сотрудники любят вас. Они нуждаются в вашем добром слове и улыбке. Помните о том, что есть люди, которые вас ждут.

И пятое - вы-сильные. Вы знаете, как преодолеть много препятствий и проблем. Вы находили выход из тупиковых ситуаций. Только за это нужно полюбить себя еще сильнее, пишет nashamama.

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Автор: Виолетта Орлова