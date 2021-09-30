Есть такие мужчины, которые никогда не женятся, поскольку их устраивают свободные отношения.

Каждая женщина мечтает услышать: "Ты выйдешь за меня замуж"? Но в наше время от многих парней предложения руки и сердца не стоит ждать. Для того, чтобы распознать, что именно этот мужчина никогда не сделает предложение есть несколько подсказок.

Узнать о том, что он думает о женитьбе можно в разговоре. Не о самой свадьбе, а о семейной жизни. Если мужчина считает брак не обязательным, он может так и не решиться связать себя семейными узами.

Он не знакомит девушку с друзьями и семьей.

У него нет долгосрочных планов. Например, женщина планируете вместе провести отпуск, а он говорит, что ближе к тому времени подумает об этом. Или женщина хочет купить билеты на концерт, который будет через несколько месяцев, а он отказывается. Если он не включает женщину в свои долгосрочные планы, он не рассматривает ее в роли потенциального партнера.

Много говорит, мало делает. Он говорит о свадьбе, создании семьи и словесно примеряет фрак себе, а женщине кольцо на палец. Но до реального предложения дело на доводит. В таком случае он либо не готов к созданию семьи, либо не хочет этого делать именно с этой женщиной.

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Длительный гражданский брак. До свадьбы девушка не должна становиться женой на все 100%. Если она выполняет все свои супружеские обязанности, но при этом она не замужем, скорее всего парень так и не сделает ей предложение. А зачем? В гражданском браке у него и так все есть, кроме штампа в паспорте.

Долго встречаются. Психологи говорят, что для принятия решения о женитьбе взрослому мужчине нужно 1,5-2 года. После 3 лет - дело бесполезное. Он может так и не сделать предложение.

Он не завершил морально прошлые отношения. Все разговоры сводятся к тому, как у него было до вас? Он не закончил свои отношения в голове. И не готов вас пускать в свою жизнь надолго.

Нестабильный заработок. Деньги - важны для мужчин. Финансовая стабильность может помочь позаботиться ему о жене. Если ему их не хватает, он так может и не решиться жениться.

Друзья холостяки. Его друзья счастливы одни? Они не думают о женитьбе? Перед вами такой же заядлый холостяк, который никогда не сделает вам предложение, пишет nashamama.

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Автор: Виолетта Орлова