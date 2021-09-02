На возникновение боли во вреся секса у женщин может влиять их психологическое состояние.

Не все женщины могут получать удовольствие от интимной близости с партнером, потому что они испытывают боль. Причины возникновения такой боли могут быть разными.

Одной из таких причин может быть инфекция мочевого пузыря. Женщинам, страдающим циститом, при котором ощущаются сильная боль и жжение, врачи рекомендуют избегать половых контактов до наступления ремиссии. С одной стороны это обеспечивает профилактику болевых ощущений, с другой – нужно, чтобы не заразить партнера.

ЗППП. Вышеназванное правило – воздержание от секса до выздоровления – действует и в тех случаях, когда возникает подозрение на венерическое заболевание. Когда есть ЗППП, также ощущается боль при интимной близости. В этом случае нужно обратиться к врачу, который поставит диагноз и назначит терапию.

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Кисты. Они являются весьма распространенной проблемой, и тоже могут сделать секс дискомфортным для женщин. Если кисты образуются в матке, они затрудняют вход мужчине или делают его очень болезненным. Данная проблема требует консультации с врачом.

Менопауза. Она не только сильно меняет физическое состояние многих женщин – нередко при этом их либидо резко понижается, что негативно сказывается на ощущениях при интимной близости. Сухость влагалища. Подобная особенность женского организма является частым последствием менопаузы. Если дело не в ней, следует посетить гинеколога.

Психологические причины. Когда женщина сталкивается с психоэмоциональными проблемами (переживания, депрессия, стресс, чувство обиды на партнера или недоверие к нему), ее сексуальная функция может сильно понизиться. Возникают разного рода расстройства: от сухости влагалища до невозможности расслабиться – последствия бывают разнообразными, и могут влиять на чувство боли во время секса.

Последствия родов. После рождения ребенка женским половым органам нужно некоторое время на восстановление. Это относится к естественным родам, но особенно к кесаревому сечению. Если женщина не выдержала достаточно времени, она скорей всего столкнется с проблемой боли при интимной близости, пишет medikforum.

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Автор: Иван Бойко