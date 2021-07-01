Не всегда цели мужчины и женщины относительно рождения детей могут совпадать.

Рождение ребенка в семье является серьезным шагом. Готовиться к новой роли стоит заранее, причем любой мужчина понимает, что его жизнь после появления малыша уже не будет прежней.

К серьезным переменам готов не каждый. В такой ситуации стоит прямо обсудить с человеком, какими он видит развитие дальнейших отношений и сколько еще времени ему понадобится, чтобы принять серьезное решение.

Для мужчины важна независимость, хотя бы в небольших проявлениях. Мужчина также понимает, что ребенок может забрать большую часть его свободного времени, которое он мог бы потратить в свое удовольствие. Если женщина готова пожертвовать некоторыми моментами ради появления ребенка, то мужчина может сопротивляться до последнего. Здесь важно на раннем этапе отношений начать выяснять, как мужчина в принципе относится к детям и думает ли о своих. Ответы, как правило, дают понять, стоит ли продолжать отношения с таким человеком.

Читайте такжеЭксперты назвали 7 правил курортных романовИногда отказ иметь ребенка может быть связан с нежеланием мужчины продолжать свой род с конкретной женщиной. Да, ему нравится компания этой женщины, нравится она как личность, и в принципе у него все хорошо. Но вот детей он совсем не хочет заводить, по крайней мере, пока находится в отношениях именно с этой женщиной. Тут довольно сложно изменить ситуацию в свою пользу, скорее всего, стоит поговорить и подумать, нужны ли бесперспективные отношения в дальнейшем, пишет womanhit.

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Автор: Иван Бойко