Существует много женских качеств, которые привлекают мужчин больше, чем безупречные внешние данные, хотя и они тоже важны.

Качества, которые мужчины по-настоящему ценят в женщинах, часто не имеют ничего общего с пышным бюстом или умением готовить вкусные десерты. Их привлекает другое: вот почему рядом с мужчинами часто видят "тихонь" или "серых мышек".

Существует много женских качеств, которые привлекают мужчин больше, чем безупречные внешние данные, хоть и это тоже важно. Но каждый мужчина хотел бы быть рядом с женщиной, которая имеет определенные качества характера, пишет nashamama.

Женское качество номер один - это мягкость. Может показаться, что нежность, мягкость и уступчивость в женском характере превратит ее в рабыню, но есть одно отличие, которое отличает настоящую женщину от той, которая находится в созависимых отношениях.

Читайте такжеУченые назвали мужскую черту характера, которую больше всего ценят женщины

Если мужчина обращает внимания на мнение женщины, например, вместе с ней строит планы на будущее или выбирает место для строительства дома, то это означает, что мужчина уважает позицию женщины, прислушивается, для него важно, что она думаете.

Уступчивость - это женская мудрость в чистом виде. Именно она сыграет женщине на руку. Настоящие женщины знают, что все решения в семье принимают именно они. Недаром же говорят "жена - это шея".

Второе важное женское качество - это благодарность. Некоторые женщины воспринимают ухаживания и внимание мужчин как должное. Подарил цветы - хорошо, купил квартиру - сухое спасибо, заехал за фруктами в супермаркет - а в ответ тишина.

Умение благодарить мужчину - женское качество, которое может выделить ее из сотен других. Чего не любят мужчины? Когда над их головой раскачивается большой груз под названием "ты должен".

Отношения - это всегда обмен, и если женщина состоит в отношениях или в браке, важно обращать внимание на то, как часто она благодарит партнера.

Женское качество под номером три - уверенность в себе. Сказать, что уверенность в себе это то, что ненавидят мужчины в женщинах, было бы преувеличением. Уверенность в себе равна вере в себя, к таким женщинам мужчины тянутся как к магниту.

Четвертое женское качество - хорошая слушательница. Есть мнение, что "выговориться" и "поговорить по душам" - это сугубо женская потребность. Это не совсем так. В мужском обществе обсуждать переживания не принято. Поэтому умение выслушать любимого - это точно то, что мужчины любят в женщинах, с которыми хотят построить долгосрочные отношения, иметь семью и детей.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виолетта Орлова