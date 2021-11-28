Самые главные причины - это измены и ссоры на бытовой почве.

В школе не учат институту брака и как сохранять отношения в семье. Поэтому некоторые элементарные моменты способны привести к расставанию.

В топе главных причин всех разводов стоит измена. Причем не только физическая, когда один партнер предал другого, но и эмоциональная, когда мужчина или женщина предпочитают изливать душу постороннему человеку, пишет nashamama.

На вопрос, имеет ли смысл сохранять такие отношения, которые, по большому счету, не имеют будущего есть однозначный ответ — "конечно да!".

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Огромный шанс повторить то же самое на другом витке. У каждого есть свои родительские сценарии. И большинство пар бессознательно повторяют сценарии, которые проживали их родители. Разобраться в этой ситуации, помочь себе, возможно, с помощью специалиста сохранить семью. Это один из важных моментов.

Также среди серьезных причин - ссоры на бытовой почве. Банально грязная посуда или немытые полы и в самом деле могут привести к расторжению брака. Как с этим бороться? Важно заранее распределить семейные обязанности и обозначить зоны ответственности.

Как сообщал УНИАН, названы ошибки, которые могут разрушить семью и отношения. В частности, это неумение разговаривать и договариваться. Проблемы можно решить, если доверительно говорить об этом. Замалчивать проблему, пытаться решить ее самостоятельно часто приводит к еще большему обострению ситуации, лжи и прочего негатива.

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Автор: Виолетта Орлова