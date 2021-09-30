Это, например может быть, когда женщина утром просыпается и сладко потянулась, выгнув спину... А он уже фантазирует.

В жизни много приятных мгновений - стоит только научиться их ловить. Довольно короткого жеста, легкой улыбки, неожиданного ракурса - и оп, любимый мысленно "сфотографировал" это маленькое чудо.

Казалось бы, женщина вообще ничего такого не делала, и все это было случайно, но мужчине безумно нравится, когда женщина нежно обнимается, и он осознает, что на ней нет трусиков.

Когда женщина утром просыпается и сладко потягивается, выгнув спину... А он уже фантазирует.

Вы проснулись, собрались, поцеловали мужа и понеслись по делам, а в постели сохранился ваш аромат. Знаете, что он будет делать, когда закроет за вами дверь? Ляжет в постель, обнимет вашу подушку и будет вдыхать аромат ваших волос.

Вы решили почесать ногу или спину и под одеялом ваша рука оказалась совсем рядом с его "зоной бикини". Очень-очень близко.

Вам срочно понадобился телефон, книжка или вы озадачены поиском пульта от телевизора, поэтому свесились на секунду с кровати, а он в восторге от вида вашей попы.

Когда вы собираетесь спать, и, ложась на бок, мягко упираетесь ягодицами ему в пах.

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Вы завернулись "круассаном" в одеяло и умостились сложив ладони себе под щечку. Не удивляйтесь, если проснетесь, потому что любимый пристально смотрит на вас с улыбкой.

Когда женщина вышла из ванны завернутая в полотенце. И все - мир для мужчины остановился на время, пока женщина откроет полотенце, наденет нижнее белье, чулки, блузку, юбку ... Ну и что, что он, наблюдая за ее одеванием, окончательно опоздал в офис.

Уборка в квартире. Банально? Только не для мужчины. Ведь женщина в процессе наведения чистоты, то поднимает что-то с пола, и он заглядывает ей в декольте, либо она тянется к верхней полке, при этом халатик так высоко подскакивает, пишет nashamama.

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Автор: Виолетта Орлова