Владелец одного из БДСМ-клубов Киева Олег Соколов назвал самые распространенные мифы и стереотипы о БДСМ-культуре.

Владелец киевского БДСМ-клуба Олег Соколов развенчал несколько мифов об этой культуре.

БДСМ - это извращение

Психологические исследования доказали, что БДСМ - это не извращение, а психосексуальная субкультура, основанная на обмене властью во время эротических ролевых игр. Как отмечают сексологи, на принципе "доминирование-подчинение" выстроен весь социум: воспитатель-ученик, подчиненный-начальник, родитель-ребенок. Поэтому логично, что психологические аспекты переносятся и на сексуальные фантазии людей.

БДСМ - это боль и раны

По словам Соколова, многие ассоциируют БДСМ исключительно с навязанной порноиндустрией картинкой: боль, кровь и насилие. На самом деле БДСМ - это, в первую очередь, про эстетику, красоту, шоу и наслаждение, которое достигается различными практиками. Приступая к ним, все участники соблюдают правило БДР - безопасность, добровольность и разумность. Ни одна из практик при соблюдении техники безопасности не навредит здоровью участников игры.

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В БДСМ-практиках партнеры обязательно шлепают и бьют друг друга

"Совсем не обязательно. Есть, как минимум, около десятка практик и их видов, которые основаны на философии и правилах БДСМ, но не включают грубое физическое воздействие. Например, японское искусство фиксации тела - шибари, которое также является частью культуры БДСМ и завязано на доверии и полной передачи контроля партнеру", - говорит Соколов.

БДСМ подразумевает секс

"Нет, в БДСМ-культуре высшая степень наслаждения достигается посредством реализации фантазийных сценариев, ролевых игр и эстетики. В БДСМ-клубах, как правило, секса нет, посетители приходят туда за другими впечатлениями", - добавил владелец БДСМ-клуба.

БДСМ нужно уметь заниматься

Главное - осознание и принятие своих фантазий, даже самых неоднозначных. Далее важно знать и понимать законы БДСМ. А уметь воплощать свои сексуальные идеи в жизнь помогут тематические клубы, мастер-классы или индивидуальные сессии с тематиками. Все это можно пробовать анонимно, онлайн или оффлайн.

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Автор: Диана Могилевич