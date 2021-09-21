Каждый брак так или иначе состоит из компромиссов. Но есть запрещенные фразы, которые могут нарушить равновесие. Особенно, если жена круглосуточно занята заботой о ребенке и доме.

Если от употребления одной-двух фраз из списка мужу придется пережить женскую обиду, то комплексное и неоднократное повторение точно способно разрушить нормальные отношения.

Первая из этих фраз - у тебя куча времени, ты целый день дома. Скорее всего, от избытка эмоций у женщины, мужчина так и не узнает, чем она была занята целый день, но обиду ему придется испытать на себе.

Иногда бывает, что женщина целый день действительно "ничего не делает". Например, успокаивает малыша с коликами, слушает его многочасовые крики, по часу не может оторвать его от груди и по полтора - спустить с рук, потому что никак иначе он не спит и спокойно лежать не собирается. Одновременно она не может ни спокойно поесть, ни сходить в душ или туалет, ни причесаться или умыться, ни сделать домашние дела.

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Вторая фраза - я так устал. Если женщина видела, как муж ночью спал, а она в это время носила на руках ребенка. Если утром он принял душ, спокойно позавтракал (и никто не кричал у него на руках) и пошел на работу, а работает он не воспитателем в саду. Если он не носил часами на себе ребенка и не вынужден был забыть о своих естественных нуждах - то лучше не стоит говорить жене о своей усталости.

Третья фраза - а что, ужин не готов? В мужском представлении женщина, сидящая дома с ребенком, имеет массу возможностей для готовки и уборки. Но жена, уставшая после долго дня один на один с малышом, будет более благодарна мужу, если он спросит, чем можете помочь - или просто закажет еду домой и посидит с ребенком, пока она примет душ и поест.

Четвертая фраза - раньше ты чаще хотела секса. Так, а еще раньше она могла спать после секса до самого утра и самостоятельно распоряжаться своим временем и телом. Раньше она могла целый час наводить красоту в ванной и вообще посвящать много времени уходу за собой, носить не удобную, но очень красивое белье. Теперь же жена вынуждена максимально оптимизировать растрату жизненной энергии. И, конечно, секс, как не самая первая жизненная потребность в ее нынешней ситуации, отошел на задний план.

И пятая фраза - что-то у нас дома грязно. Правильно эта фраза звучит как: "Может, наймем домработницу, чтобы тебе было легче?". Генеральная уборка раз в неделю не опустошит бюджет, зато снимет часть работы и ответственности с любимой. А если вы все-таки не хотите нанимать уборщицу, то стоит помочь жене с уборкой в доме, пишет nashamama.

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Автор: Виолетта Орлова