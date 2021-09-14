Чтобы не перепутать уверенность в себе с излишней самоуверенностью, стоит обратить внимание на некоторые признаки.

Уверенный в себе мужчина всегда выглядит привлекательно. Но такой, на первый взгляд, уверенный в себе мужчина может оказаться настоящим секс-нарциссом, зацикленным на своей персоне. Он может быть как неприятным в общении так и плохим любовником.

Чтобы не перепутать уверенность в себе с излишней самоуверенностью, стоит обратить внимание на некоторые признаки.

В частности, такие мужчины любят производить впечатление. Наверняка его эрудиция, чувство юмора и блестящий внешний вид просто поражают женщин. Когда дело дошло до кровати, он тоже был на высоте, пытаясь поразить своим мастерством. Что в этом плохого? Ничего, если он действительно пытается доставить удовольствие партнерше, а не красуется перед самим собой. В поведении такого мужчины есть что-то неестественное, будто бы он играет главную роль в эротическом фильме и на него направлен свет софитов.

Когда мужчина напрашивается на комплименты. После секса он с самодовольным видом спрашивает у партнерши, было ли ей хорошо. Но не потому что действительно интересуется ее мнением, или хочет знать, над чем нужно поработать. Он уверен, что был бесподобен и ему просто не терпится это услышать. И если партнерша не будете регулярно выражать бурный восторг по поводу его мужского достоинства - это может вызвать у него раздражение и даже агрессию.

Он ставит свои желания выше желаний женщины. Желания партнерши его не интересуют в принципе. Самое главное для нарцисса в постели (впрочем как и во всем) - это он сам и его удовольствие, он любит доминировать. Поэтому, если он чего-то хочет в сексе, а для женщины это неприемлемо, реагирует агрессивно - раздражается, обижается, высмеивает, манипулирует эмоциями, например, вызывая чувство вины, закатывает истерику или объявляет бойкот, нужно насторожиться.

Также стоит обратить внимание на то, интересуется ли мужчина вашими бывшими партнерами. Обычно он это делает только для того, чтобы услышать насколько ничтожны они были в постели в сравнении с ним, и как вам повезло встретить, наконец, такого секс-гуру как он.

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"Ты сама во всем виновата" - если секс был не на высоте, и партнерша прозрачно намекнет на это, то он скажет прямо, что это с ней что-то не так. Например, что все дело в лишних килограммах, недостаточном темпераменте или каких-то других недостатках. Возможно, партнерша даже фригидна, раз не в состоянии оценить такое сокровище, как он, и конечно же, именно ей нужно обратиться к сексопатологу.

Также можно добавить, что такие мужчины не бывают верны, ведь он слишком хорош для того, чтобы принадлежать одной женщине. Оценить его таланты по достоинству должны и другие. При этом он будет манипулировать партнершей, пытаться привязать к себе и пользоваться ее чувствами. Отношения с нарциссом всегда будут болезненными. Поэтому лучшее, что можно сделать, это без сожаления расстаться, передает nashamama.

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Автор: Виолетта Орлова