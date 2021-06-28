Сны – это не какие-то призрачные видения, а продукт работы нашего мозга, точнее - бессознательной его части. Сны о сексе регулярно видят как мужчины, так и женщины, в то же время далеко не всегда в них участвуют постоянные партнеры. Эротический сон с участием бывшего мужа или возлюбленного имеет несколько разных значений.
Эксперты утверждают, что особое внимание нужно уделять тем снам, которые часто повторяются, и тем, которые вас поразили (запомнились на долгое время).
Предлагаем Вам разобраться поподробнее, почему вы видите экс-возлюбленного во сне.
Как пишет nashamama, одной из причин является незавершенная ситуация: вы так и не закрыли для себя эту тему или просто скучаете по той близости, которая была у вас когда-то, а теперь исчезла.
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Сон также может означать, что вы хотите воссоединиться с ним снова. Однако с таким же успехом значение сна может быть почти противоположным: вы почти закончили разбираться с этими отношениями, а секс во сне - тот самый секс "на дорожку".
Еще один из вариантов, на который стоит обратить внимание - секс с бывшим во сне может быть предупреждением: не повторяй старых ошибок! Поэтому бывший возлюбленный часто снится женщинам, которые готовы или начинают новые отношения.
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