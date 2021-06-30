Сексологи утверждают, что во время среднестатистического полового акта сжигается немало калорий. А вот занимаясь любовью со всей страстью, вы сможете потратить вдвое больше - все дело в гормонах, которые выделяются во время секса.

Из всех способов сжечь калории секс является одним из самых приятных.

Недавно команда ученых из университета Монреаля сравнила расход калорий во время пробежки и секса и обнаружила, что во время секса мужчины теряли 101 калорию, а женщины - 69. Эксперты утверждают, что похудеть помогают гормоны, которые вырабатываются во время полового акта, а именно:

Эстроген и тестостерон. Это основные половые гормоны, пишет Наша мама. Эстроген отвечает за выделение смазки у женщин, тестостерон - мужской гормон, у женщин в организме он присутствует в незначительных количествах и отвечает за степень возбуждения в сексе.

Это основные половые гормоны, пишет Наша мама. Эстроген отвечает за выделение смазки у женщин, тестостерон - мужской гормон, у женщин в организме он присутствует в незначительных количествах и отвечает за степень возбуждения в сексе. Адреналин . Его называют гормоном страха, стресса... секса. Наибольшее его количество вырабатывается до оргазма, когда желание обладать партнером достигает пика. Выброс этого гормона в кровь, как известно, оказывает тонизирующее действие на мышцы, ускоряет сердцебиение. А это как раз необходимое для похудения.

. Его называют гормоном страха, стресса... секса. Наибольшее его количество вырабатывается до оргазма, когда желание обладать партнером достигает пика. Выброс этого гормона в кровь, как известно, оказывает тонизирующее действие на мышцы, ускоряет сердцебиение. А это как раз необходимое для похудения. Окситоцин . Гормон любви, привязанности, материнства и отцовства. Этот гормон отвечает за привязанность и вырабатывается только у тех партнеров, у кого сложились стабильные и доверительные отношения. То есть при случайном сексе с разовым партнером адреналин выделяется в любом случае, а вот окситоцин - нет.

Он также отвечает за воодушевление и тонизирует. Усиливается выработка окситоцина также во время объятий и поцелуев. Именно поэтому секс с любимым приятнее для женщины: окситоцин вырабатывается в матке и вызывает ее обильные сокращения.

Дофамин. Гормон обладания и целеустремленности. Он вырабатывается только при влюбленности и страстном желании обладать объектом.

Гормон обладания и целеустремленности. Он вырабатывается только при влюбленности и страстном желании обладать объектом. Эндорфин . Гормон радости и счастья. Именно он дает долю "опьяняющего чувства" влюбленности в первые месяцы. Когда между партнерами появляется привычка, его выработка снижается. Эндорфин отвечает за возбуждение.

Именно поэтому в начале отношений нет даже речи ни о каких прелюдиях, гормоны "играют" сами. А вот уже позже для достижения того же уровня возбуждения нужно приложить усилия, включить фантазию. И это нормально, просто химия, а вовсе не отсутствие любви. Кстати, кроме влюбленности, мы получаем эндорфины, когда едим сладкое.

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Автор: Иван Бойко