Ученые решили пролить свет на мужскую сексуальную биографию, и выяснили весьма комплиментарные вещи.
Так, как пишет Maxim, исследование, проведенное Университетом Глазго, состоит в том, чтобы объяснить знаменитый в социологических кругах "половой пробел". Его суть: когда мужчины и женщины отвечают на вопрос о количестве партнеров, выясняется, что у мужчин их примерно вдвое больше, чем у женщин. Хотя, казалось бы, с кем все эти доблестные мужчины занимаются сексом?
В масштабном исследовании сексуальных привычек и поведения, что включило ответы 15 тысяч мужчин и женщин, – мужчины в среднем указали 14 партнерш за всю жизнь. Между тем среднее количество партнеров у женщин вдвое меньше – всего 7.
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Ученые считают, что такому "половому пробелу" способствуют три фактора:
- мужчины склонны преувеличивать количество своих партнеров;
- женщины считают точное количество партнеров, зато мужчины считают примерное - опять же в сторону увеличения;
- женщины склонны уменьшать количество партнеров. Да, они часто не считают связи на одну ночь, а замужние не считают одноразовые измены.
Отметим, даже статистические данные могут быть ошибочными, и в среднем у мужчин и женщин количество партнеров одинаково. В искажении фактов виновато лицемерное патриархальное общество, которое навязывает мужчинам донжуанскую модель поведения, а женщинам – монашескую, отмечают эксперты.
Напомним, ранее психолог объяснила, почему женщины платят за секс.