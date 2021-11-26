Отметим, даже статистические данные могут быть ошибочными, и в среднем у мужчин и женщин количество партнеров одинакова.

Ученые решили пролить свет на мужскую сексуальную биографию, и выяснили весьма комплиментарные вещи.

Так, как пишет Maxim, исследование, проведенное Университетом Глазго, состоит в том, чтобы объяснить знаменитый в социологических кругах "половой пробел". Его суть: когда мужчины и женщины отвечают на вопрос о количестве партнеров, выясняется, что у мужчин их примерно вдвое больше, чем у женщин. Хотя, казалось бы, с кем все эти доблестные мужчины занимаются сексом?

В масштабном исследовании сексуальных привычек и поведения, что включило ответы 15 тысяч мужчин и женщин, – мужчины в среднем указали 14 партнерш за всю жизнь. Между тем среднее количество партнеров у женщин вдвое меньше – всего 7.

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Ученые считают, что такому "половому пробелу" способствуют три фактора:

мужчины склонны преувеличивать количество своих партнеров;

женщины считают точное количество партнеров, зато мужчины считают примерное - опять же в сторону увеличения;

женщины склонны уменьшать количество партнеров. Да, они часто не считают связи на одну ночь, а замужние не считают одноразовые измены.

Отметим, даже статистические данные могут быть ошибочными, и в среднем у мужчин и женщин количество партнеров одинаково. В искажении фактов виновато лицемерное патриархальное общество, которое навязывает мужчинам донжуанскую модель поведения, а женщинам – монашескую, отмечают эксперты.

Напомним, ранее психолог объяснила, почему женщины платят за секс.

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Автор: Виолетта Орлова