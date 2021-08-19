Одной из причин стало то, что мужчины любили своих партнерш как людей, но не как сексуальный объект.

Одной из самых распространенных причин разлада в отношениях является то, что партнеры могут надоесть друг другу, и каждому хочется новых и острых ощущений. Особенно часто это происходит из-за того, что женщины перестают следить за собой после вступления в брак, рождения детей или установления постоянных отношений.

Но издание The Daily Mail специально отобрало самые неожиданные причины потери интереса к женщинам со стороны мужчин:

Например, одной из причин стало то, что партнерша начала худеть, а ее партнер нет, поэтому стал для нее физиологически не слишком привлекательным.

Также мужчины указывали на то, что заниматься сексом со своей партнершей они больше не могут в трезвом состоянии.

Еще среди причин было то, что мужчины любили своих партнерш как людей, но не как сексуальный объект.

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Также причиной отсутствия сексуального желания определенной женщины мужчины назвали ее ограниченные умственные способности. А также ссоры.

А еще среди причин потери сексуального влечения к определенной женщине мужчины назвали ее ожирение и при этом отсутствие желания заниматься спортом, передает nashamama.

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Автор: Иван Бойко