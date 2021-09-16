На первом месте рот. Причем не важно, закрыт он или открыт, облизываете ли вы нижнюю губу, откусываете ли кусок десерта.

Психологи утверждают, что мужчины воспринимают женщин, так сказать, целиком, без разбора на "составляющие", что не сосредотачиваются на какой-то одной приманке.

Между тем, мужчины сами ответили на вопрос, какие части женского тела их особенно привлекают.

На первом месте рот. Причем не важно, закрыт он или открыт, облизываете ли вы нижнюю губу, откусываете ли кусок десерта. Если считать глаза "зеркалами души", то рот может считаться "служебным входом" для сердца.

На втором месте ягодицы. Далее идет грудь. По мнению мужчин форма и размер не имеют значения, главное, чтобы в руке умещалась.

На четвертом месте бедра. Две соблазнительные косточки, которые расходятся, словно буква V или ... стрелка, указывающая на путь к главному удовольствию.

Потом идут ключицы. По словам мужчин, их приятно целовать по дороге от губ к груди.

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На шестом месте живот. Мягкий, немного выпуклый. Дальше идет вагина. Вот это сюрприз - она только на 7-м месте. Наверное, причина в том, что определив вагину лидером, это выглядело бы банально и очень прямолинейно.

На восьмое место мужчины поставили подколенки. Мужчины говорят, что там очень мягкое и чувствительное место, а еще их вид возбуждает. Особенно, если женщина в юбке до колена немного склоняется вперед.

Предпоследними в рейтинге идут лодыжки и ступни. А замыкают десятку мочки ушей, пишет nashamama.

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Автор: Виолетта Орлова