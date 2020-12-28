По данным опросов, больше всего девушек возбуждает ощущение того, что они желанны.

Миссионерская поза самая распространенная и классическая, однако существуют способы ее разнообразить.

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Ты мне нужна

По данным опросов, больше всего девушек возбуждает ощущение того, что они желанны. Это ощущение можно «включить» буквально за секунду, если парень забросит ноги партнерши себе на плечи, чтобы как можно скорее в войти. Кроме того, этот трюк обеспечит наиболее глубокое для миссионерской позы проникновение.

Тесные объятия

Как только партнерша сожмет ноги вместо того, чтобы разводить их в стороны во время секса в миссионерской позе, ощущения усилятся многократно. Такая уловка хороша для парней с небольшим пенисом – так его «друг» будто бы заполнит тебя, и не будет выскальзывать. Кроме того, опция понравится ленивым девушкам: не придется активно двигаться, можно просто вращать бедрами лежа и получать удовольствие.

Коробка передач

Ляг на спину и подожми ноги к груди, позволив ему взять тебя за лодыжки. В таком положении он может фактически менять с их помощью угол проникновения, поднимая твои ноги выше и опуская ниже, разводя в стороны или сильнее сжимая. Задача – найти способ, который позволит тебе кончить незамедлительно.

Коты и кошечки

Эта поза – вариация на тему техники коитального выравнивания, которая делает миссионерскую позу до невозможности оргазмичной. Суть в том, чтобы он приподнялся на локтях и расположил свой таз немного выше твоего – так его лобковая кость будет постоянно стимулировать твой клитор. Он может вращать бедрами по кругу, двигаться в стороны и вверх-вниз – любое из этих движений принесет обоим удовольствие. А еще в этой позе можно обмениваться нежными взглядами и страстными поцелуями в момент оргазма.

Крестное знамя

Если природа одарила любовника слишком щедро, попробуйте эту вариацию миссионерской позы – в ней он не сможет войти очень глубоко и причинить тебе этим боль. Начни в классическом положении, затем попроси бойфренда сместиться в сторону на 45˚ так, чтобы ваши тела образовали крест или букву Х. Он входит в тебя под углом, а ты получаешь возможность любоваться прекрасным видом на его ягодицы и спину.

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Автор: УНИАН