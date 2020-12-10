Кроме того, это состояние может привести к инвалидности из-за боли, проблем психического здоровья.

В ходе всестороннего обзора 57 исследований, посвященных оценке качества жизни женщин с миомой матки по сравнению с людьми с другими хроническими заболеваниями, исследователи Johns Hopkins Medicine обнаружили, что психологическое и социальное бремя этого состояния сопоставимо с бременем сердечных заболеваний, диабета или рака груди.

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Результаты, опубликованные в American Journal of Obstetrics & Gynecology, предполагают, что миома влияет на качество жизни женщины как физически, так и эмоционально, пишет МедикФорум.

Кроме того, это состояние может привести к инвалидности из-за боли, проблем психического здоровья. Также снижается социальное функционирование и удовлетворение сексуальной жизнью.

Миома матки – самая распространенная доброкачественная гинекологическая опухоль, поражающая до 80% женщин репродуктивного возраста. Каждая четвертая женщина с миомой может испытывать обильное менструальное кровотечение, анемию, боль или давление в животе, учащенное мочеиспускание, бесплодие или повторяющиеся выкидыши.

Женское здоровье: что стоит знать

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Автор: УНИАН