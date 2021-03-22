Необязательно быть красавицей с модельными параметрами, чтобы сводить с ума представителей противоположного пола. Важно придерживаться нескольких правил.

Почему одни женщины буквально купаются в мужском внимании, тогда как другие могут месяцами сидеть на сайтах знакомств, но так и не сходить ни на одно реальное свидание? Отвечая на этот вопрос, психологи установили, что все проблемы находятся исключительно в нашей голове.

Читайте такжеЭксперты объяснили, чем полезен поцелуй

Необязательно быть красавицей с модельными параметрами, чтобы сводить с ума представителей противоположного пола, пишет Elle.ru.

Для того, чтобы найти мужчину своей мечты, достаточно соблюдать шесть простых правил.

Отпустить прошлое

Модель отношений между мужчиной и женщиной закладываются у девочки еще в семье, и если вы видели перед глазами не совсем хороший пример своих родителей, то шанс снова и снова моделировать ту же болезненную ситуацию, но уже в своих отношениях, резко повышается. Постарайтесь отпустить прошлое и забыть о старых обидах. Каждый мужчина — это определенный опыт, который, может, и не сделал вас счастливее, но уж точно добавил вам мудрости.

Четко формулируйте свои желания

Определитесь с набором качеств, которыми должен обладать идеальный мужчина. Для кого-то это будет чувство юмора, щедрость и умение пойти вам навстречу в конфликтных ситуациях. А кто-то любит мужчин атлетического телосложения и мечтает, чтобы он умел готовить не хуже Джейми Оливера. Постарайтесь как можно тщательнее представить своего будущего партнера. Если вам нравится определенный тип внешности, то не зазорным будет поставить на заставке в телефоне любимого актера или исполнителя. Визуализируйте свои мечты, чаще представляйте, как вы хотели бы, чтобы за вами начали ухаживать или где могло бы пройти ваше идеальное первое свидание. Чем четче вы сформулируйте свои желания, тем скорее вселенная ответит на ваш запрос.

Полюбите себя

Прежде чем произносить фразу «Я тебя люблю», научитесь говорить слово «Я» — этот подход к жизни и правда работает, ведь люди, которые не уважают собственную индивидуальность и считают себя посредственностью, вряд ли смогут привлечь внимание достойного мужчины, способного построить здоровые отношения. Научитесь принимать себя такой, какая вы есть. И если даже из-за пары лишних килограммов у вас пока не получается это сделать, попробуйте хотя бы начать бороться со своими комплексами и недостатками. Изъяны, которые вы видите в себе, скорее всего, являются таковыми лишь на ваш субъективный взгляд. Не забывайте: на каждый товар найдется свой покупатель. Многие мужчины,кстати, считают женственные формы куда более привлекательными, чем фигуры спортивного телосложения.

Работайте на собой

Представьте, какая женщина может заинтересовать мужчину вашей мечты, и просто станьте ей. Если вы хотите, чтобы ваш будущий муж был топ-менеджером нефтяной компании, при этом в вашем гардеробе нет ни одного платья, не говоря уже о туфлях на высоких каблуках, то рассчитывать на то, что потенциальный принц на белом коне, увидев вас на улице, разглядит за девушкой в спортивной толстовке и наскоро забранными в хвост волосами женщину своей мечты, вряд ли придется. Будьте объективны: если хотите встретить идеального мужчину, сделайте так, чтобы он не смог пройти мимо вас.

Начните менять пространство вокруг себя

Перестаньте жить «раком-отшельником», обзаведитесь вещами, которые предполагают наличие мужчины в вашей жизни. К примеру, купите пару мужских тапочек и поставьте их в коридор — так, на всякий случай. Или замените узкий диван на полноценную двуспальную кровать. Все это поможет создать правильную энергетику вокруг вас. Позвольте себе думать о том, что совсем скоро в вашей жизни появится человек, которому понадобятся все эти вещи.

Отпустите ситуацию

Существует одна интересная закономерность — как только вы отпускаете ту или иную ситуацию в своей жизни, то она решается сама собой. И любовь не исключение. Поэтому перестаньте искать в каждом симпатичном представителе противоположного пола того самого, с кем вы сможете провести всю жизнь. Научитесь получать удовольствие от флирта и от ухаживаний, и как только вы это сделаете, поверьте, мужчина вашей мечты сразу же замаячит на горизонте.

Отношения мужчины и женщины: новости на тему

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко