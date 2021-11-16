40% участников опроса в случае измены со стороны партнера заявили, что разорвут отношения без всяких разговоров.

Люди никогда не знают, как будут реагировать на измену со стороны партнера.

Об этом сказала сексолог-психотерапевт Оксана Ефремова. Так эксперт прокомментировала результаты опроса компании Gradus Research. Так, согласно исследованию, в старшем возрасте респонденты склонны больше прощать измены. Возрастная группа 55-60 чаще выражает мнение, что в отношениях ничего не изменится, поскольку измены случаются (10% против 5% среди всей выборки).

Зато 40% участников опроса в случае измены со стороны партнера заявили, что разорвут отношения без всяких разговоров. Этот процент значительно выше среди возрастной группы 25-34 и ниже среди возрастной группы 45-60.

"Мы действительно никогда не знаем, как мы отреагируем. Примерно мы себе что-то думаем, но каково в тот момент будет мое эмоциональное состояние, каково будет состояние отношений, каковы причины того, что была измена, мы не знаем. Мы можем себе представлять, что выбросим его вещи из окна и разобьем машину, но на самом деле - сделаем выводы и [простим]", — отметила Ефремова.

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Сексолог отметила, что сейчас украинцам присуща серийная моногамия: "Когда ты месяц в 20 лет встречалась с одним партнером, однако понимаешь, что не сложилось, и ищешь другого. Потом некоторое время с ним "моногамишся", но и этот партнер не подходит, и "моногамишся" с кем-то другим". Она добавила, что в таких условиях моногамия выглядит вполне правдоподобно, передает Новове время.

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Автор: Виолетта Орлова