Эксперты утверждают, что у курильщиков может быть эректильная дисфункция.

Существует немало факторов, влияющих на качество секса – от нашего собственного психического здоровья до контрацепции. Исследования показывают, что сигаретам пора занять место в этом списке.

Поэтому, если твой партнер курит, то у него может быть эректильная дисфункция, пишет Cosmo.

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«Курите ли вы?» — первый вопрос врача при виде пациента с этой проблемой. Для поддержания уверенной эрекции нужен хороший кровоток. У курильщиков повышается риск атеросклероза, при котором артерии заполняются холестериновыми бляшками и тромбами, что приводит к ухудшению кровотока, и эрекция ослабевает.

Другая проблема, связанная с первой, — уменьшение размера члена. Спонтанные и ночные эрекции нужны, в том числе, для поддержания эластичности тканей, а если пенис напрягается реже, то и эластичность снижается. Исследования показали, что курящие мужчины реже занимаются сексом, чем те, кто не курит. Среди причин — переживания о своих интимных успехах и низкое сексуальное влечение.

Еще одна сложность: у курильщиков, как правило, бывают проблемы с дыханием, и на долгий постельный забег твоего партнера может не хватить.

Интересен и еще один момент. Исследование, проведенное на одном популярном сайте знакомств, показало, что те, кто не курит, получают аж на 54% больше лайков. Это может значить, что создать пару с курильщиком несколько проще. Но другой аспект - с ним растут некоторые риски. В любом случае выбор за тобой.

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Автор: Виктория Гордиенко