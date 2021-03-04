Большинство опрошенных считают, что именно мужчина должен оплатить поход в ресторан на первом свидании.

В Украине лишь 5% опрошенных граждан допускают секс после первого свидания.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг».

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Как отмечают социологи, в условиях «первого свидания» респонденты чаще отдавали инициативу мужчинам, чем женщинам.

Так, 56% респондентов считают, что приглашать на свидание должен мужчина, а 43% утверждали, что это зависит от обстоятельств. Еще 1% опрошенных затруднились ответить.

При этом 79% респондентов считают, что сам мужчина должен оплатить поход в ресторан на первом свидании, а 18% - допускают, что это может быть совместная оплата. Еще 3% затруднились ответить. Социологи убеждены, что в этом моделировании наблюдается стереотип: «мужчина активный, женщина пассивная» и клише о том, что деньги и заработок - это мужчина, и он должен нести финансовые обязательства перед женщиной.

Но секс после первого свидания допускают лишь 5% опрошенных, 44% указали, что это зависит от обстоятельств, а для 50% это недопустимо. Еще 1% затруднились ответить. В то же время, как отмечают социологи, этот вопрос трудно диагностировать из-за проблем "социальной желательности", и возможно среди тех, кто говорит, что это зависит от обстоятельств, значительная часть все же допускает такую ​​возможность.

Социологи отметили, что в отношении секса после первого свидания две трети женщин сказали, что это недопустимо. В то же время почти столько же мужчин отметили, что это зависит скорее от ситуации. Социологи утверждают, что отсутствие активной роли женщин в этой сфере является отражением эталонов сексуальной компетентности и общественных ожиданий: женщина не проявляет инициативу и не соглашается на секс на первом свидании, и это получает одобрение. При этом у мужчин наоборот: мужчина, который не проявляет инициативу, теряет в своей маскулинности. Кроме того, сексуальная компетентность мужчин все еще предполагает, что мужчина больше должен хотеть секса, быть всегда "готов". Нормы женского сексуального поведения обратные.

Кроме того, инициативу в сексуальных отношениях респонденты чаще разделяли между двумя полами (49%). Несмотря на это, 40% отметили, что чаще секс инициирует мужчина, только 6% - женщина. Социологи отметили, что в этих представлениях реализован стереотип об активной роли мужчины и пассивной роли женщины в целом, а не только в сексуальной сфере.

В то же время, несмотря на то, что ответственность за интимные отношения представители разных полов часто разделяли между собой, относительное большинство отдавала здесь первенство мужчинам, причем это чаще делали женщины. Что касается зарабатывания денег, то, по мнению опрошенных обоего пола, эта ответственность чаще всего за мужчинами. Хотя среди женщин 18% отметили, что именно они зарабатывают больше.

Также около половины респондентов согласились с тем, что для мужчин секс важнее, чем для женщин, и что мужская дружба сильнее женской. Зато с тем, что мужчины лучшие руководители, чем женщины, 19% вполне согласились, 24% - скорее согласились, 34% - скорее не согласны, и 21% - совсем не согласны. То, что женщина несет ответственность за нежелательную беременность больше, чем мужчина, 24% вполне согласились, 12% - скорее согласились, 20% - скорее не согласны и 42% - совсем не согласны.

Вместе с тем, больше всего несогласны респонденты были с утверждениями, что женщина должна слушаться мужа, что роль домохозяйки - полноценная реализация для женщины и то, что мужчины обычно умнее женщин. Эти стереотипы слишком архаичны, поэтому из-за трансформации ролей постепенно исчезают.

*** Социологическая группа «Рейтинг» провела опрос 27-28 февраля 2021 года во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Было опрошено 1500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во время телефонных интервью с использованием компьютера (на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров). Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,5%.

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Автор: Виталий Саенко