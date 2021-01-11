Британец выбрал необычный способ подарить обручальное кольцо своей возлюбленной.

Разработчик мобильных приложений из Великобритании Бен Хоган сделал предложение с помощью робота Starship, доставляющего людям заказы из магазинов во время карантина.

Об этом пишет BBC.

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Обычно роботы компании Starship Technologies доставляют продукты людям, находящимся на самоизоляции в городе Милтон-Кинс на юго-востоке Великобритании.

Однако девушке разработчика Шерри так нравятся эти роботы, что мужчина попросил компанию в канун Рождества прислать одного с обручальным кольцом в город Кемпстон, где пара проживает.

«Хоть я и гик, на самом деле это Шерри одержима этими роботами», — рассказал разработчик Бен Хоган.

Мужчина рассказал, что не ожидал, что в компании смогут выполнить его просьбу: «У нас нет их (роботов ㅡ ред.) здесь, мы как раз за пределами охвата. Я не знаю, какую магию они применили, чтобы заставить работа проехать так далеко, но я очень благодарен».

Бен и Шерри начали встречаться перед первым локдауном в Великобритании и впоследствии стали жить вместе. Теперь дата свадьбы будет зависеть от ситуации с эпидемией коронавируса в Великобритании.

Пара надеется, что робот Starship доставит им кольца и к алтарю.

Справка УНИАН. Британская компания Starship Technologies, разрабатывающая беспилотные роботизированные наземные транспортные средства, запустила весной 2020 года роботизированную службу доставки в городе Милтон-Кинс.

Роботы Starship могут доставлять продукты из супермаркетов и другие небольшие товары. Для этого необходимо сделать заказ через приложение компании.

Компания работала в городке уже два года до начала эпидемии, однако именно правила социального дистанцирования и карантин подняли спрос на роботизированную службу доставки.

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Автор: УНИАН