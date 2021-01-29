Самым эффективным методом экстренной контрацепции можно считать введение внутриматочного средства, которое содержит медь (ВМС).

Внутриматочные средства, которые содержат гормон левоноргестрел при экстренной контрацепции показали крайне высокую эффективность.

Об этом пишет 24 канал со ссылкой на New England Journal of Medicine.

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Экстренной контрацепцией называют метод предотвращения беременности, который используется после незащищенного полового акта. Для нее обычно применяют гормональные препараты в таблетках и внутриматочные спирали (ВМС).

Самым эффективным методом экстренной контрацепции можно считать введение внутриматочного средства, которое содержит медь (ВМС). Эффективность таких ВМС превышает 99%. Их использование не рекомендуется при воспалительных заболеваниях органов малого таза, острых половых инфекциях. ВМС – сравнительно дорогой и долгосрочный метод контрацепции и может подходить не каждой женщине.

Гормональные внутриматочные спирали

Ученые впервые оценили эффективность еще одного способа экстренной контрацепции - внутриматочных средств, содержащих гормон левоноргестрел. Они сравнили, насколько действенны два вида ВМС (с медью и гормональные).

В новом исследовании участвовали 638 женщин, обратившихся за экстренной контрацепцией в три клиники штата Юта. Половине из них назначили ВМС с медью, остальным – гормональные.

В группе гормональных ВМС беременность наступила у 1 Женщины (0,3%), в группе ВМС с медью беременностей не было. Ученые считают, что оба вида ВМС имеют примерно одинаковую эффективность. Эти средства действеннее, чем оральные гормональные средства (их эффективность 95%).

Когда выполняют экстренную контрацепцию:

Незащищенные половые контакты (в порыве страсти);

Неправильное использование противозачаточных средств (презерватив порвался, например);

Опасения по поводу эффективности контрацептива (пропуск в приеме КОК, экспульсия внутриматочной спирали);

Сексуальное насилие.

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Автор: УНИАН