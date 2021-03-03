Не нужно отмалчиваться, если мужчина действительно заслужил похвалу.

Комплименты повышают самооценку, сближают партнеров и даже укрепляют отношения. Но для этого нужно научиться правильно их делать.

Читайте такжеЛюбовь, а не просто дружба: психолог рассказала, как разобраться в своих отношенияхО том, как правильно делать комплименты мужчинам пишет издание cosmo.com.ua.

Будь честна

Не то чтобы мужчины были очень прозорливыми или сразу рассекретили подвох, но лже-комплементы им лучше не делать. Во-первых, потому что, если тебе что-то не нравится, а ты это хвалишь, парень продолжить так поступать, одеваться или себя вести. Во-вторых, однажды ты случайно можешь сдать себя, сделав честный комплимент в совершенно другой ситуации. Такой диссонанс мужчина точно не пропустит.

Аргументируй свое мнение

Просто «круто» не прокатит. Если тебе действительно нравится, скажем, образ партнера, скажи, что в костюме или рубашке он выглядит в сотни раз мужественнее, чем Джейсон Стэтхэм или Том Харди. Также можешь добавить, мол, цвета подчеркивают глаза, а в джинсах его ягодицы кажутся еще сексуальнее. Только не переигрывай.

Избегай сюсюканья

Если мужчина и хочет слышать комплимент, он должен быть грубым, сухим и подчеркивать лучшие качества. При этом отличаться от той похвалы, которую парень регулярно получает от мамы или бабушки. А значит, никаких «зайчик, ты бесподобен» или «малыш, ты, как всегда, на высоте». Лучше замени их фразой: «Вау, в таком тренче только по Лондону на неделе моды гулять. Тебе идет!»

Акцентируй на преимуществах мужчины и не сравнивай

Представь, что дома отпали гардины, и ты попросила парня прикрепить их обратно. Вот он закончил работу, и у тебя появляется неконтролируемое желание похвалить его фразой: «Класс! Спасибо большое, ты супер! Иначе пришлось бы вызывать мастера». С одной стороны, ты сказала комплемент, с другой — унизила мужчину сомнениями в его возможностях. Чтобы это не повторилось, лучше сказать: «Вот это да! Как хорошо, что ты у меня такой рукастый и легко со всеми справился!» Понимаешь разницу?

Не игнорируй комплементы

Может казаться, зачем парня хвалить, если он и так в курсе, что молодец? А почему тогда он должен говорить, как ты хорошо выглядишь, если это заведомо понятно? Правильно, чтобы сделать приятно. Поэтому не нужно отмалчиваться, если мужчина действительно заслужил похвалу или тебе хочется напомнить, что у него хороший вкус.

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Автор: УНИАН