В ходе опроса выяснилось, что важными показателями для женщины являются размер полового члена, эмоции и оргазм.

Ученые обнаружили, что количество сексуальных партнеров у женщины влияет на качество оргазмов.

В частности, в научном эксперименте приняли участие 650 женщин, которым было больше 18 лет, с активной половой жизнью. В результате выяснилось, что очень важными показателями для женщины являются: размер полового члена, эмоции, оргазм.

По данным опроса лишь, у 35% женщин было более 25 партнеров, еще у 35% - менее 5, у 25% был секс с 5-10 мужчинами, 14% вступали в половой контакт больше, чем с 20 мужчинами.

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Также выяснилось, что чаще всего оргазм испытывали те женщины, у которых было более 20 партнеров, сообщает nashamama.

Напомним, что команда ученых из университета Монреаля сравнила расход калорий во время пробежки и секса и обнаружила, что во время секса мужчины теряли 101 калорию, а женщины - 69. Эксперты утверждают, что похудеть помогают гормоны, которые вырабатываются во время полового акта.

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Автор: Иван Бойко