Можно ли забеременеть через месяц после родов – этот вопрос нередко волнует женщин, которые только что родили, но ответить на него однозначно нельзя.

Много новоиспеченных мам считают, что пока не вернулись месячные после родов и пока женщина кормит грудью малыша, она не может забеременеть. Но этот метод контрацепции почти всегда не срабатывает.

Процессы, происходящие в женском организме сразу после рождения ребенка, направлены на то, чтобы как можно скорее вернуть его в прежнее состояние. Когда можно забеременеть и как поведет себя организм каждой женщины сугубо индивидуально. Вероятность новой беременности зависит исключительно от того, как скоро произойдет восстановление менструального цикла. Появление же первых месячных обычно обусловлено не только изменением гормонального состояния, но и тем, кормит ли женщина грудью. У кормящих матерей цикл приходит в норму чуть позже, чем у тех, кто не кормит.

Кроме этого, есть также такое понятие, как монофазный менструальный цикл. Как его еще принято называть, ановуляторный цикл протекает без овуляции, что, в свою очередь, полностью исключает возможность зачатия.

Как правило, зачатие сразу же после рождения ребенка происходит потому, что молодая мама абсолютно уверена в его невозможности и пренебрегает контрацепцией. Между тем, нельзя забывать, что процесс грудного вскармливания может быть гарантированной защитой от новой беременности только в том случае, если ни один из сеансов кормления не заменяется прикормом. Как только в рацион малыша вводятся смеси, риск внепланового зачатия существенно возрастает.

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Можно ли забеременеть через месяц после родов – этот вопрос нередко волнует женщин, которые только что родили, но ответить на него однозначно нельзя. В большинстве случаев способность к зачатию у молодой мамы восстанавливается не ранее чем через 6-8 недель после рождения ребенка.

Однако и в этот период всегда существует риск, что беременность наступит, даже не дождавшись первых месячных. Если учесть тот факт, что сперматозоид может жить в течение нескольких дней, при отсутствии контрацепции первая же овуляция, которая произошла в этот период, нередко приводит к зачатию.

Таким образом, пока женщина только задумывается, через сколько после родов можно забеременеть, внеплановое зачатие может наступить. А на типичные симптомы: тошноту, головокружение и недомогание молодая мама может просто не обратить внимания, списав их на стрессовое состояние после рождения ребенка, пишет nashamama.

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Автор: Иван Бойко