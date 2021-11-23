По словам эксперта, единственная функция этого органа - просто дарить женщине удовольствие.

Откроем для вас великую тайну (а может для кого-то и нет): вагинального оргазма на самом деле не существует. Единый орган, отвечающий за оргазм - это клитор.

Сексолог и психолог Татьяна Славина на своей странице в Instagram рассказала, что на самом деле во время полового акта вагину охватывают нервные окончания клитора, которые при некоторых анатомических особенностях женщины могут стимулироваться во время секса.

"Это означает, что любой оргазм по сути является клиторальным",-подчеркнула эксперт.

По словам сексолога, большинство женщин (75%) не испытывают оргазм во время вагинального проникновения без стимуляции клитора.

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"Женское удовольствие никак не связано с традиционным вагинальным сексом. Стимуляция пенисом не является необходимой для оргазма. И наоборот: только вагинальной стимуляции в большинстве случаев недостаточно для получения оргазма", - утверждает эксперт.

Отметим, что само слово "клитор" происходит из греческого языка и означает "ключ".

"Ключ к удовольствию и радости. У него только одна единственная функция - приносить женщине удовольствие в сексе. Больше он ни для чего не нужен", - подчеркнула сексолог.

Итак, подытожим: мужчины используют свои пенисы для мочеиспускания, а также для эякуляции, а клитор имеет одну основную причину для существования: доставлять женщине удовольствие! Ученые все еще обсуждают, может ли он играть дополнительную роль в репродукции или здоровье, но врачи единодушны в том, что основная работа клитора - просто дарить приятные моменты женщине.

Напомним, по данным последнего опроса большинство украинок хотя бы раз в жизни имитировали оргазм - признались в этом 64% респонденток.

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Автор: Виолетта Орлова