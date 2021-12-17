Обмен пикантными снимками и смс-флирт у мужчин и женщин вызывают разные эмоции, иногда непредсказуемые. Лучше взвесить все "за" и "против".

Отправляли ли вы когда-нибудь интимные фото или интригующие сообщения своему избраннику или избраннице? Обмен пикантными снимками и смс-флирт у мужчин и женщин вызывают разные эмоции, иногда непредсказуемые.

Сексолог Диана Коваль на своей странице в Instagram пишет, что даже в этом увлекательном деле есть свои правила.

"Представьте ситуацию. После свидания он прислал смс: "Я сделал первый шаг", — и фото себя голого. Мужчины получившие неожиданно фото дамских прелестей, воспримут это как само собой разумеющееся. А вот женщин не всегда радуют такие фото. И часто могут вызвать негодование, а может закончиться и чёрным списком", - говорит эксперт.

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Термин секстинг - пересылка личных фотографий и интимных сообщений - появился в 2005 году в Новой Зеландии после того, как девочка 13 лет выложила откровенные фото на сайте знакомств. Слово уже включили в Краткий Оксфордский словарь английского языка.

И так, правила секстинга:⠀

Терпение

Чашка кофе - это далеко не повод слать фото своих гениталий. Поторопитесь, и можете получить отворот поворот. Слишком интенсивный секстинг создаёт завышенные ожидания к будущему сексу, утвержадет специалист. Отправлять свои "клубнички" лучше уже после интимной близости. Вряд ли будет приятно, когда в переписке представили себе "горячего льва", а в постели получите "лежащего звездуна".

⠀Лучшее начало - слова

Слова могут заводить не хуже фоток и это позволит проверить насколько партнёр готов к виртуальному интимному флирту. После фото, в ответ можно получить тишину, это может сильно ударить по самооценке и вызвать негативные эмоции.⠀

Настрой женщины - путь к успеху

Никогда не отправляйте фото ни с того ни с сего. Создайте ситуацию, что бы женщина сама попросила фото. Или намекните, и убедитесь, что намёк был услышан. Нет ничего хуже, чем фото "нежданного" члена.⠀

Быстро не всегда лучше

Для женщины важно соблазнение, интрига и игра. Многие мужчины не чувствуют скорость и вываливают всё и сразу, вызывая этим быструю утрату интереса к себе.⠀

Приватность

У всех увлечений могут быть последствия, но у этого даже не поправимые. Телефоны теряются, взламываются. А фото могут оказаться в сети. А то, что попало в сеть, остаётся там навсегда.

Включай творчество

Интригующие фото куда приятнее, чем фото эрегированного пениса в зеркале.

Напомним, ранее мы писали о правилах дикпиков: когда и как их нужно и можно отправлять.

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Автор: Виолетта Орлова