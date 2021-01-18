Во время локдаунов из-за пандемии коронавируса эксперты выяснили, что мужчины подсознательно ожидают от жен, что они сделают свою работу дистанционно, сварят борщ и займутся домашним бытом, сделают с детьми уроки. И это проблема не только Украины.

Во время карантина люди словно возвращаются в 50-е, когда идеальная мама должна была в волшебном фартучке встречать мужа горячим обедом, чистой квартирой, еще и выстроить по росту детишек.

Такое мнение высказала писательница Анна Уайтхаус, ссылаясь на исследования Британского конгресса тред-юнионов, пишет Освіторія со ссылко на The Guardian.

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Опрос 50 тысяч родителей из Британии доказал, что мужчины все еще считают женской работой уход за детьми, которые на карантине остались дома, подавляющее большинство домашних дел, помощь детям во время дистанционного обучения.

Каждая вторая мать боится, что обязанности по уходу за детьми приведут к негативному отношению к ней как работника на работе.

Каждая пятая не может выполнять полностью профессиональные обязанности, пока занимается детьми на карантине. 71% просили отпуск на это время, но им отказали работодатели.

Одна из женщин, у которой трое детей до 10 лет, сообщила, что ей посоветовали работать, когда малышня уснет. Поэтому до часу ночи она выполняет рабочие задания, а в 5 утра просыпается маленький ребенок. Она убеждена, что долго так не продержится.

Равенство выявили лишь в одном: четверть опрашиваемых, как мужчин, так и женщин, брали ежегодный отпуск на время карантина, если им это разрешили.

Интересно, что опрос о том, как уход за детьми на карантине влияет на рабочую жизнь, предлагали не только женщинам, но и мужчинам. Но лишь 7% откликнувшихся мужчины, остальные – мамы. И большинство из них сообщило, что ничего в их жизни принципиально не изменилось.

Возможно, так мало мужских отзывов за то, что они все еще считают это «женский вопрос». Все современные взгляды на мужскую и женскую роли в обществе исчезают, когда жена «все равно дома», а она, мол, лучше готовит, лучше понимает детей и быстрее может справиться с беспорядком.

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Вопрос этот вспоминает не одно издание. Кто-то предлагает вспомнить о гендерном равенстве и распределить все обязанности поровну. Кто-то, наоборот, в старых добрых традициях призывает мужчин продемонстрировать, что они сильный пол, хозяева дома и подставить женам плечо. Результат одинаков: разгрузить женщин.

Мужские рецепты на локдауне

Британский профессор философии Джон Каддебек утверждает, что карантин – это уникальная возможность для мужчин сказать «да» своему отцовству. И, возможно, дети, вспоминая эти времена, скажут, что именно тогда они по-настоящему открыли родителей.

«Быть папой – это выбор, который мы можем делать снова и снова», - пишет он. - «Сложная реальность, с которой мы должны столкнуться на карантине, когда мы видим все, что происходит дома, заключается в том, что мы еще не является тем мужем и отцом, каким хотим быть, или даже считали, что были».

Эксперт советует начать с того, что взять ответственность за собственные чувства и не разжигать тревогу детей, а научиться их успокаивать относительно будущего, дать им почувствовать папы потенциальным защитником. Также дать жене ощущение, что вы – единая команда и взять на себя обязанности на том участке домашнего фронта работ, который наиболее смущает жену. Часто это будет именно уход за ребенком, общение, чтобы позволить маме хоть немного уединиться и побыть в тишине.

Между тем есть немало вещей, о которые ребенок любого возраста хочет поговорить именно с папой, игры, чтение по очереди вслух или простенькая театрализация может стать незабываемым воспоминанием сына или дочери, когда они вырастут.

Сейчас мужчина должен стараться отдавать лучшие силы, лучшее время для того, чтобы быть с семьей. А профессиональные задания должны быть выполнены в отведенное время, а не разрастаться на весь день.

Работа дома - это вызов, считает эксперт. Дома нужно быть творческим. Есть время сделать ремонт, а тем более готовить вместе с женой, что может стать еще и приятно проведенным временем, навести собственный порядок во всех вещах или же с ребенком смастерить кормушку для птиц.

Если что – то хотите от жены (видеть ее дома хорошо одетой, больше общаться, полакомиться ее пирогами), сначала сделайте сами что-то аналогичное - вот и весь рецепт спокойной карантинной жизни.

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Автор: УНИАН