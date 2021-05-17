Сервис онлайн-знакомств Saucy Dates провел исследование.

В ходе исследования выяснилось, что мужчины часто врут о размере своего полового органа. В опросе участвовали 953 мужчины из разных стран и 726 женщин.

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Мужчинам задавали вопрос: "Каков ваш размер пениса в эрегированном состоянии?", а у женщин спрашивали, какой длины был член их последнего мужчины. Оказалось, что не только мужчины, но и женщины недоговаривают о размере мужского "достоинства".

Больше всех соврали австралийцы. По данным исследования EveryoneWeb, средний размер пениса у этих мужчин составляет 13 см. Хотя сами мужчины назвали цифру 18.

Такая же ситуация и у американцев. Молодые люди этой нации утверждают, что в среднем их половой орган составляет аж 18,4 см, а на самом деле - 13.

На третьем месте оказались британцы с результатом в 14 см в среднем. Хотя мужчины уверены, что их "достоинство" достигает 17,5 см. К слову, женщины отметили, что у их любовников размер в среднем 16,9 см.

А вот канадцы сошлись во мнениях. И мужчины, и женщины назвали цифру 18. И это несмотря на то, что средний размер полового мужского органа в Канаде составляет 14 см.

Также отмечается, что самый большой размер члена наблюдается у мужчин из Бразилии, Колумбии, Конго и Эквадора.

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Автор: Диана Могилевич