Полезные привычки семью и любовь только удерживают на плаву. И самая важная привычка - это умение видеть позитив.

Женщина выходит замуж за идеального мужчину, а потом понимает, что придется жить не только с красавцем, но и со всеми его привычками и причудами, которые женщина раньше не видела.

Он не моет за собой чашку от кофе? А эти "улитки" носков у кровати, а еще он "угукает" вместо того, чтобы нормально ответить... И никак не научится закрывать дверь шкафа-купе.

Полезные привычки семью и любовь только удерживают на плаву. И самая важная привычка, от которой зависит, просуществует ли семья хотя бы до юбилея ситцевой свадьбы - это умение видеть позитив.

И если этот тип, который не закрывает шкаф и разбрасывает носки, вам все же дорог и нужен, значит - в нем все же есть много хорошего. Иначе – когда чувства исчезли – нет смысла и терпеть его "выкрутасы".

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Бывает, что мелкая вина мужа видится преступлением, за которое мы бы его прибили. Спросите себя: почему именно эта мелочь раздражает? Наверное, причина в вас. Да-да! Сидит она, где-то глубоко внутри прорастив корни. Эти корни нужно найти и вырвать. Например, женщина написала любимому сообщение, а он долго не отвечал. Вот паразит! Я для него все, а ему на меня наплевать…

А если попытаться представить, как бы на это обвинение отреагировал сам мужчина? И оказывается, что он был действительно занят так, что голову некогда было поднять, а вообще всегда оказывает женщине знаки внимания.

О чем говорят мужчины – это все знают, а женщины перемывают косточки любимым, соревнуясь в жонглировании его недостатками. "Вот мой балбес...", "А мой чудик...", "А мой-то, мой..." И в этом потоке женщины почему-то привыкают думать о возлюбленном в негативном ключе, а все мелкие недостатки мужа или бойфренда вдруг кажутся слишком масштабными.

И если любимый вдруг допускает еще одну мелкую ошибку, женщина слышит в своей голове многоголосье подрг: "а мы тебе говорили – от него ничего хорошего не дождешься!"

Когда во время посиделок с подругами очередь "петь дифирамбы" любимому дойдет до вас, расскажите, что он не ставит смайлики в конце смс-ки и не знает размер вашей груди, но - прекрасно организовал уик-энд и повез вас на романтический пикник. Так вы убьете двух зайцев: не покинете "клуб тех, что ворчат на мужчин" и воздержитесь от отнесения мужчины к категории "чемодан без ручки".

Давайте освоим бытовой психологический маркетинг. Превращаем минусы в плюсы и находим, как мелкие недостатки партнера превратить в пользу для себя.

Например, он равнодушен к домашней утвари, мебели, выбору обоев и аксессуаров, и от него в магазине нет помощи. Замечательно, потому что женщина может выбрать все на свой вкус.

Неряшливый и оставляет у компьютера грязные чашки? Значит, не потребует от женщины сияния чистоты в квартире и не будет проверять тряпкой, хорошо ли женщина вытерла пыль.

Молчаливый? Значит, знает цену слова и, скорее всего, погружен в раздумье. Он не станет куртуазно балаболить, обещая женщине золотые горы, а пойдет и решит проблему.

Женщине не стоит забывать, что мысли материальны. Даже если она их не озвучивает, они роятся в голове и влияют на жизнь. Думайте о любимом положительно, поскольку каждая медаль имеет две стороны, пишет nashamama.

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Автор: Виолетта Орлова