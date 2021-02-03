Дефицит места для интима в квартире актуален для каждой второй пары, говорят сексологи.

Едва ли не каждая вторая семья живет в тесных для комфортных интимных отношений условиях и часто это вредит бракам. Сексологи заговорили об этом громче во время карантина. Вопрос, как совсем не отказаться от любви в условиях, когда в доме много детей, или родители в соседней комнате — один из самых популярных в секс-чатах.

Читайте такжеЭксперт назвала оптимальное количество секса и пути решения проблем в интимной жизниКак говорится в сюжете ТСН, найти время на интим для Натальи и Андрея всякий раз как подвиг. Супруги вместе более 20 лет и воспитывают троих сыновей. Старшему 18, среднему — 9, а самому маленькому — 4 с половиной. Снимают жилье, и чаще всего это были одна или две комнаты.

Пара не скрывает — когда маленькая квартира и много детей, приходится быть изобретательными. Спасает всегда машина. Они устраивают там свидания. Также пара может снять комнату в отеле.

Дефицит места для интима в квартире актуален для каждой второй пары, говорят сексологи.

"Секс в маленькой квартире является большой проблемой, потому что эта поговорка "с милым рай в шалаше" имеет право на жизнь, но до определенного времени", — считает сексолог Игорь Чорнокульський.

В секс-чатах вопросы "где" и "как" обострились во время карантина.

"Это актуально для большинства, потому что мало кто имеет дома, где есть крыло для детей и крыло для родителей. Наши жизненные условия — одна комната, две комнаты, тоненькие стены", — отмечает секс-блогер Ирина Клекот.

Самая большая проблема, что в тесных условиях супруги часто секс откладывают на потом. Сексологи советуют зонировать комнаты шкафами или книжными полками. Если это одна комната, то шкаф во всю стену: за шкафом спят дети, а перед ним спят родители или наоборот. Топ-место для уединения в ванной, однако организовать его можно всюду.

Главный секрет интима в маленьких квартирах, говорят опытные супруги, это не ждать, пока кто-то сделает. И прилагать усилия каждому, несмотря ни на что. Сексологи уверяют, что это именно те усилия которые вознаграждаются гармонией в семье.

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Автор: УНИАН