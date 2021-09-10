Рождение ребенка первого, второго или третьего – это всегда кризис в отношениях. А кризис – это шанс вывести отношения на новый уровень, утверждает эксперт.

Если после рождения ребенка или спустя несколько лет в браке ваши чувства к супругу / супруге остыли, то вам стоит прислушаться к советам психолога.

Так, как пишет clutch, психолог и коуч Елена Адамова в одной и программ на украинском телевидении, дала несколько важных советов.

"Это достаточно распространенная проблема в отношениях, из-за которых разрушается около 70% пар. Порядок в семье будет только в том случае, когда женщина выстраивает такую ​​иерархию: я – сама для себя, мой муж – для меня и только потом – дети. При этом очень важно оставаться женщиной и любовницей-женщиной для своего мужчины, а не придерживаться только одной функции – мамы", – утверждает експерт.

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И так, как же действовать, если чувствуете, что отношения с мужем становятся холоднее:

позаботьтесь о том, что делает вас счастливой: встреча с подругами, прочитанные книги, смотреть фильмы или любимая работа;

верните себе женственность: обновите гардероб, порадуйте себя новеньким аксессуаром, а еще лучше – посетите магазин женского белья с целью заново удивить своего любимого;

ищите что-то новое в своем партнере: проблемы начинаются тогда, когда мы смотрим на своего партнера, как на открытую книгу. Ищите в нем что-то новое, ведь все мы меняемся и развиваемся;

будьте откровенны: не молчите о своих потребностях и желаниях, в том числе интимных. Раскрывайтесь сами, как новый человек, и замечайте изменения в людях, которые вас окружают;

устройте с мужем свидание: место не имеет значения – это может быть ресторан, парк или лес. Но сделайте акцент на том, что вы идете на свидание;

пишите друг другу романтические СМС-сообщения: это поможет поддерживать страсть.

"Рождение ребенка первого, второго или третьего – это всегда кризис в отношениях. А кризис – это шанс вывести отношения на новый уровень. Развивайтесь, узнавайте друг друга и получайте удовольствие", – советует психолог.

Ранее, как писал УНИАН, мужчины назвали причины потери сексуального интереса к женщинам. Мужчины указывали на то, что заниматься сексом со своей партнершей они больше не могут в трезвом состоянии, или любили своих партнерш как людей, но не как сексуальный объект.

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Автор: Виолетта Орлова