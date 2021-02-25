Когда голова забита работой, а желудок — сочными стейками, получить удовольствие от секса почти невозможно.

Стрессы, усталость и непонимание своего тела грозят девушкам отсутствием оргазма. Но есть пять способов вовремя решить или даже предупредить проблему.

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Научиться расслабляться

Когда голова забита работой, а желудок — сочными стейками, получить удовольствие от секса почти невозможно. Поэтому, во-первых, нужно медитировать, чтобы научиться отпускать все мысли и погружаться в процесс. Во-вторых, лучше отказаться от сытных трапез и алкоголя перед близостью. Сначала он сильно возбуждает, а затем быстро притупляет все ощущения.

Делать гимнастику Кегеля

Причиной отсутствия оргазма могут быть проблемы с мышцами тазового дна. Если они не тренированы, получить удовольствие сложнее — стенки влагалища слабо обхватывают член, поэтому не происходит стимуляция точки G. Для гимнастики Кегеля не нужны специальные время или место. Достаточно купить вагинальные шарики и с их помощью улучшать тонус мышц влагалища.

Использовать стимулирующий лубрикант

Стимулирующий лубрикант или жидкий вибратор — это must have и спасение для всех девушек, которым тяжело достичь оргазма от обычных воздействий во время секса. Эти средства имеют пульсирующий или вибрирующий эффект и воздействуют на клитор. Также лубриканты может использовать партнер, капая пару капель на пенис. Тогда незабываемые ощущения гарантированы обоим.

Мастурбировать

Иногда проблема отсутствия оргазма в том, что девушка не знает, где у нее эрогенные зоны и чувствительные участки влагалища. А самый лучший и эффективный способ их отыскать — мастурбация и изучение своего тела. Его нужно поглаживать, щипать, массировать и ласкать. Тогда девушка поймет, какие прикосновения и где конкретно приносят больше всего удовольствия и сможет помочь партнеру довести себя до оргазма.

Разнообразить прелюдию

Только поцелуи или поглаживания на протяжение нескольких минут не всегда способны полностью возбудить девушку. Поэтому прелюдия должна длиться дольше. Также она каждый раз должна хотя бы немного отличаться от предыдущей. Для этого, к примеру, можно использовать разные массажные техники, вибраторы, плетки или сливки.

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Автор: УНИАН