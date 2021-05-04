Некоторые люди так поглощены гаджетами, что порой берут их даже в постель. Не нужно так делать, лучше наслаждаться моментом.

Для того чтобы улучшить сексуальную жизнь не обязательно ждать удобного момента. Это можно сделать прямо сейчас.

Читайте такжеНазваны 8 вещей, которые женатые мужчины не понимают в сексеСпециалисты по сексу и отношениям рассказывают, как именно это сделать, передает cosmo.

1. Составь список экспериментов

Внеси в него все, что когда-то хотела попробовать, но забывала или стеснялась предложить. И главное — пользуйся этим списком.

2. Узнай что-то новое о сексе

Можно даже пойти на курсы, но, учитывая разнообразие видеороликов в интернете, можешь сэкономить деньги и время. Или хотя бы почитай новости о последних достижениях в области секс-игрушек, это тоже полезно.

3. Позаботься о здоровье

Сходи к гинекологу, сделай УЗИ и маммографию, сдай анализы на инфекции. Приятно знать, что проблем нет, но не менее хорошо выявить болезнь на ранней стадии и успешно вылечить.

4. Перестань отвлекаться

Некоторые люди так поглощены гаджетами, что порой берут их даже в постель. Не нужно так делать, лучше наслаждайся моментом.

5. Избегай рутины

Если вы долго вместе, секс может наскучить. Попробуйте новое место или позу, удивите друг друга чем-то приятным, обновите парк секс-игрушек.

6. Спроси, чего он хочет

Звучит смешно, но многие действительно стесняются об этом говорить или просто замалчивают свои желания. Поговори с партнером — и многое узнаешь. Только не высмеивай его идеи.

7. Убери всё лишнее из спальни

Бардак и просто захламленное пространство может отвлекать тебя от главного. Кроме того, убранная квартира — это красиво.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко