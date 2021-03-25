Научиться слушать любимого человека. Вникать в его разговоры и размышления, принимать в них участие.

Если пообщаться с парами, которые счастливо прожили десятки лет, то можно узнать от них очень простые истины здоровых отношений.

Читайте такжеПсихологи назвали типы людей, которые больше всего подвержены изменамСамые главные из них собрало издание cosmo.com.ua.

Не копить, а выражать чувства и эмоции

Именно на открытости партнеров строится их доверие друг к другу. Если кто-то не может или боится говорить о том, что чувствует, ничего хорошего из отношений не получится.

Не обвинять партнера в своих проблемах

Подсознательно люди понимают, что их возлюбленные ни в чем не виновны. Но именно они оказываются рядом, поэтому принимают на себя удар обвинений во всех бедах. Это неправильно и очень портит отношения.

Научиться слушать любимого человека

Слушать в прямом смысле слова. Вникать в его разговоры и размышления, принимать в них участие и быть полноправной частью всех историй, а не только наблюдателем.

Чаще обсуждать планы и идеи

Кажется, зачем посвящать партнера в свои намерения записать на йогу, если можно поставить перед фактом? Но ведь это не очень уважительно. И суть не в том, чтобы спрашивать у парня разрешение, а в том, чтобы он знал и понимал твои интересы.

Найти дело на двоих

Это могут быть видеоигры, прогулки на велосипедах, походы в кино или театр. Не важно, чем вы будете заниматься вместе. Главное — это еще одна возможность познавать друг друга.

Уважать личное пространство партнера

Это вообще маст хэв, без которого отношения обречены на объюзивность с чьей-то стороны. Каждый партнер имеет полное право оставаться наедине, заниматься хобби, посвящать время увлечениям или даже отдыхать отдельно от любимого человека. И это нормально. Ненормально, когда люди сходят с ума друг без друга.

Уметь прощать

Разбитую чашку, опоздание на годовщину и измену. Конечно, решать всегда тебе. Но, если чувствуешь, что любимый человек сильно раскаивается или осознает глупость своего поступка, не нужно идти на поводу у советов подруг и ставить точку в отношениях, каким бы ужасным не был его проступок.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко